Danilo Gallinari (Hawks), Terance Mann (Clippers) e Kemba Walker (Knicks) saranno in Italia per  Basketball Without Borders, per allenare i migliori talenti europei

LONDRA E MILANO – La National Basketball Association (NBA), la Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA) e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) hanno annunciato oggi che Basketball Without Borders (BWB) Europe si terrà presso lo Sport Village Assago e la Bocconi Sport Arena di Milano da mercoledì 1 a sabato 4 giugno. Il 19° camp BWB Europe segna il ritorno in presenza per il programma globale di sviluppo della pallacanestro e di sensibilizzazione della comunità di NBA e FIBA in Europa dall’edizione 2019, svoltasi in Lettonia, e la prima volta in Italia dopo l’edizione del 2014, tenutasi a Roma.

BWB Europe 2022 riunirà 62 tra i migliori ragazzi e ragazze in età liceale (17-18 anni), provenienti da 24 Paesi europei, che avranno l’opportunità di imparare direttamente da giocatori, leggende e allenatori di ieri e di oggi della NBA, WNBA e FIBA e competere con i loro coetanei provenienti da tutto il continente. I ragazzi e gli allenatori parteciperanno anche a programmi di formazione delle life skill, di sviluppo della leadership e di servizio alla comunità.

I ragazzi saranno allenati dai giocatori NBA Danilo Gallinari (Atlanta Hawks; Italia; BWB Europe 2003), Terance Mann (LA Clippers; U.S.A) e Kemba Walker (New York Knicks). Il capo allenatore dei Memphis Grizzlies Taylor Jenkins (U.S.), gli assistenti allenatori NBA David Adelman (Nuggets; U.S.), Johnnie Bryant (New York Knicks; U.S.) e Edniesha Curry (Portland Trail Blazers; U.S.), l’ex giocatrice WNBA Raffaella Masciadri (Italia) e il capitano della Nazionale femminile italiana, e ala della Virtus Bologna, Sabrina Cinili saranno gli allenatori del BWB Europe.

Patrick Hunt (presidente della World Association of Basketball Coaches; Australia) e Marin Sedlaček (ex international scout; Serbia) saranno i direttori del camp, mentre Jason Biles (Houston Rockets; U.S.A.) sarà il preparatore atletico del camp.

Giocatori e allenatori guideranno i ragazzi in una serie di attività, tra cui esercitazioni per lavorare sull’efficienza dei movimenti, clinic dedicati al perfezionamento delle abilità offensive e difensive, gare da tre punti, partite 5 contro 5 e sessioni di sviluppo delle life skill e della leadership. Durante la cerimonia conclusiva del camp verranno assegnati i premi BWB Europe 2022 MVP, Defensive MVP, Three-Point Champion e il Patrick Baumann Sportsmanship Award ai ragazzi e alle ragazze che si sono distinti in campo e come leader.

Un numero record di 41 ex partecipanti al BWB è stato registrato tra i 121 giocatori internazionali presenti nei roster NBA della serata d’apertura della stagione 2021-22. Tra gli ex partecipanti di BWB Europe attualmente in NBA e WNBA figurano Danilo Gallinari, Deni Avdija (Wizards; Israele; BWB Europe 2018 e BWB Global 2019), Killian Hayes (Detroit Pistons, Francia; BWB Europe 2018 e BWB Global 2019), Awak Kuier (Dallas Wings; Finlandia; BWB Europe 2016 e 2018 e BWB Global 2017), Dario Šarić (Suns; Croazia; BWB Europe 2010) e Jonas Valančiūnas (New Orleans Pelicans; Lituania; BWB Europe 2008).

La NBA e la FIBA hanno ospitato 63 campi BWB in 30 Paesi dal lancio del programma nel 2001. BWB ha raggiunto più di 3.700 partecipanti provenienti da 133 Paesi e territori, con 96 ex partecipanti selezionati per la NBA e la WNBA o ingaggiati come free agent. Il primo camp di Basketball Without Borders si è svolto in Europa nel luglio 2001. Vlade Divac (Serbia) e Toni Kukoč (Croazia), insieme agli ex compagni di squadra della Nazionale maschile della Jugoslavia, si sono riuniti in Italia presso La Ghirada di Treviso, per lavorare con 50 bambini provenienti da Bosnia ed Erzegovina, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Slovenia e Serbia e Montenegro.

NIKE, partner globale di BWB dal 2002, vestirà i giocatori e gli allenatori con abbigliamento e calzature NIKE.

I fan italiani possono trovare maggiori informazioni sulla NBA su NBA.com/Italia, il portale ufficiale della Lega in Italia ospitata su Sky Sport, e su Facebook (NBA Italia), Twitter (@NBAItalia), Instagram (@NBAEurope) e YouTube (NBA Europe), utilizzando l’hashtag #BWBEurope. Inoltre, i fan possono seguire le partite NBA in diretta sul canale NBA di Sky Italia dedicato a Sky Sport NBA. Una gamma completa di merchandising ufficiale NBA è disponibile presso l’NBA Store di Milano e sul sito NBAStore.eu.

Executive e Player Quotes:

Danilo Gallinari, attaccante degli Atlanta Hawks (Italia; BWB Europe 2003):

“Basketball Without Borders avrà sempre un significato speciale per me. Nel 2003, da giovane giocatore, sognavo di giocare nell’NBA e l’esperienza al BWB mi ha permesso di concentrarmi ancora di più sul mio obiettivo. Sarà bello parlare ai giovani giocatori delle mie esperienze, nella speranza che un giorno possano essere al mio posto”.

Ralph Rivera, NBA Europe e Middle East Managing Director:

“Siamo incredibilmente orgogliosi dell’impatto che Basketball Without Borders ha avuto sugli aspiranti giocatori europei sin dal primo BWB camp qui in Italia più di 20 anni fa. Siamo entusiasti di tornare in Italia per ospitare il primo BWB Europe camp in tre anni e di lavorare con la FIBA e la FIP per fornire a questi giovani giocatori esperienze indimenticabili mentre compiono il prossimo passo nel loro percorso cestistico.”

Zoran Radovic, Direttore delle Federazioni Nazionali e dello Sport della FIBA:

“Siamo molto felici di tornare in Italia con Basketball Without Borders Europe nel 2022, soprattutto perché la prima edizione di BWB è stata ospitata qui nel 2001. Avendo una relazione duratura con la Federazione Italiana Pallacanestro, che quest’anno è anche co-ospite del FIBA EuroBasket 2022, non vediamo l’ora di collaborare ancora una volta con loro e con la NBA per offrire un programma di alta qualità alle future star d’Europa”.

Giovanni Petrucci, Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP):

“Il 2022 è l’anno del basket. La ripresa dei campionati e di tutti i nostri eventi federali, dopo due anni di pandemia, sono il segnale che il nostro movimento ha ricominciato a pieno ritmo le proprie attività. Nel calendario del 2022 c’è poi un grandissimo evento all’orizzonte, il Girone di FIBA EuroBasket 2022 che sarà ospitato a Milano a settembre. Proprio nel capoluogo lombardo andrà in scena il Basketball Without Borders, una settimana dell’eccellenza del basket giovanile a livello europeo. NBA, FIBA e FIP hanno lavorato insieme per la riuscita di una manifestazione che mette in mostra, oggi, il più fulgido futuro del nostro sport. Ringrazio il Comitato Regionale per il supporto all’organizzazione del Basketball Without Borders, e auguro a tutti i partecipanti di vivere questa esperienza formativa e di confronto nel migliore dei modi”.

Di seguito è riportato l’elenco completo dei giocatori che parteciperanno a BWB Europe 2022 :

LISTA DELLE RAGAZZE:

First Name Last Name Country Dominika Paurová Repubblica Ceca Valentyna Kadlecova Repubblica Ceca Elsa Lemmilä Finlandia Dominique Malonga Francia Leila Lacan Francia Paula Huber-Saffer Germania Annika Soltau Germania Sofia Stamataki Grecia Petra Toman Ungheria Romi Elbaz Israele Adele Cancelli Italia Alice Cappellotto Italia Ginevra Cedolini Italia Raina Tomašicka Lettonia Brigita Rimkevičiūtė Lituania Mihaela Aleksovska Macedonia del Nord Agata Makurat Polonia Mihaela Panait Romania Marija Avlijas Serbia Elena Buenavida Spagna Ariadna Termis Spagna Olivia Forster UK Katie Januszewska UK Carys Olivia Roy UK

LISTA DEI RAGAZZI:

First Name Last Name Country Adebayo Polet Belgio Josef Svoboda Repubblica Ceca Andreas Holst Danimarca Birk Arop Estonia Erik Makke Estonia Abdullah Amzil Finlandia Rasmus Lindberg Finlandia Pacome Dadiet Francia Mohamed Diawara Francia Tidjane Salaun Francia Joshua Bonga Germania Esli Edigin Germania Fabian Giessmann Germania Alexandros Samodurov Grecia Nikolaos Vasileiou Grecia Ofri Naveh Israele Mattia De Martin Italia Giorgio Franceschi Italia Leonardo Marangon Italia Juris Filips Vitols Lettonia Petras Padegimas Lituania Moek Icke Paesi Bassi Szymon Nowicki Polonia Ruben Prey Portogallo Lazar Gacic Serbia Bogoljub Markovic Serbia Ognjen Stankovic Serbia Jan Vide Slovenia Izan Almansa Spagna David Barbera Spagna Sergio De Larrea Spagna Alvaro Folgueiras Spagna Aday Mara Spagna Tunde Fassasi Svezia Kaan Berk Tarla Turchia Ozgur Cengiz Turchia Kadir Yigit Yanci Turchia Manie Joses UK

