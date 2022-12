Democrazia partecipata 2022 – Selezione progetti Trapani accessibile – verde e decoro urbano – lotta al randagismo

Democrazia partecipata 2022 – Selezione progetti Trapani accessibile Presentazione di proposte progettuali nell’ambito dell’azione “Trapani è spiaggia più accessibile” da parte degli organismi no profit – Democrazia Partecipata 2022

Con il presente Avviso si intendono selezionare le proposte progettuali che dovranno prevedere attività e azioni di intervento in favore della popolazione disabile residente sul territorio comunale, volte a:

Promuovere e/o potenziare interventi a sostegno dell’autonomia e della mobilità nelle spiagge balneabili del Comune di Trapani;

Favorire la realizzazione di spiagge accessibili che consentano di fornire alla popolazione disabile efficaci strumenti per una balneazione assistita e accessibile;

Favorire il miglioramento del livello qualitativo di vita dei soggetti disabili, contrastando il rischio di isolamento sociale nonché l’elevato carico assistenziale dei familiari;

Promuovere interventi migliorativi ed innovativi a supporto dell’attività di mobilità e accessibilità alle spiagge.

L’Avviso si rivolge ad Enti riconosciuti, Associazioni aventi sede e/o che operano a Trapani, iscritti all’Albo delle Associazioni e/o già aventi esperienza nell’ambito specifico con documentato curriculum.

Le proposte progettuali dovranno essere trasmesse unitamente ai sotto indicati allegati:

Modello di domanda (Allegato A), sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Organismo proponente o esclusivamente dal soggetto capofila in caso di forma associata; Proposta Progettuale (Allegato B); Piano Finanziario (Allegato C); Curriculum dell’Ente proponente; Copia conforme all’originale dello Statuto e Atto Costitutivo; Copia del Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; Lettere di partenariato, in caso di Soggetto proponente in forma associata, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti relativi di ciascun partner firmata da parte di ciascun legale rappresentante di ciascun soggetto partner.

L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità della domanda.

All’esterno della busta contenente l’istanza di partecipazione e la relativa documentazione alla stessa allegata, oltre al mittente dovrà essere apposta la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AMBITO DELL’AZIONE “TRAPANI E’ SPIAGGIA PIU’ ACCESSIBILE” DA PARTE DEGLI ORGANISMI NO PROFIT”.

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine del 27.12.2022, mediante le seguenti modalità di consegna:

Brevi manu all’Ufficio protocollo del Comune di Trapani – Servizi Sociali, sito in Libica n.12 C.A.P 91100 (Tp).

Mezzo P.E.C all’indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.trapani.it.

La consegna oltre i termini comporta l’esclusione della domanda dalla selezione.

Maggiori dettagli al link https://comune.trapani.it/informazioni/presentazione-di-proposte-progettuali-nellambito-dellazione-trapani-e-spiaggia-piu-accessibile-da-parte-degli-organismi-no-profit-democrazia-partecipata-2022/

Democrazia partecipata 2022 – Selezione progetti verde e decoro urbano

Democrazia partecipata: selezione di un progetto, predisposto da associazioni senza scopo di lucro, volto al miglioramento del verde e del decoro urbano della Città di Trapani

Il presente Avviso ha per oggetto l’assegnazione della somma di € 4.581,86 per l’acquisizione di idee progettuali volte a migliorare il decoro del Verde Pubblico della Città di Trapani che possano essere realizzate secondo le priorità scelte dai cittadini nell’esercizio del diritto di “Democrazia Partecipata”.

Le proposte, in busta chiusa riportante all’esterno la dicitura “ Proposta per il progetto – Trapani- verde e decoro urbano” potranno essere presentate a mano al 5° Settore del Comune di Trapani – Verde Pubblico, via Libica c/o Autoparco Comunale entro le ore 09.00 del 29.12.2022 spedite a mezzo raccomandata allo stesso indirizzo che dovrà pervenire entro il medesimo termine fissato per la consegna a mano. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine.

Maggiori info al link https://comune.trapani.it/informazioni/democrazia-partecipata-selezione-di-un-progetto-predisposto-da-associazioni-senza-scopo-di-lucro-volto-al-miglioramento-del-verde-e-decoro-urbano-della-citta-di-trapani/

Democrazia partecipata 2022 – Selezione progetti lotta al randagismo

Selezione di progetti per la realizzazione di attività finalizzate alla lotta al randagismo “Campagna affido amici a quattro zampe” – Democrazia Partecipata 2022

Il Comune di Trapani bandisce una selezione di progetti per la realizzazione di iniziative che siano volte a contenere le problematiche connesse al fenomeno del randagismo attraverso le adozioni, stante che negli ultimi tempi nel territorio Trapanese questo fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti e preoccupanti. Con tale iniziativa l’Amministrazione intende favorire tale modalità di gestione dei cani e gatti ricoverati nel canile convenzionato e di quelli che eventualmente saranno catturati successivamente alla data dell’avvio di collaborazione conseguente al presente avviso, da parte di associazioni animaliste iscritte all’albo regionale e nel cui statuto rientri espressamente la finalità di protezione animali.

Le associazioni interessate alla partecipazione dovranno trasmettere entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28/12/2022 esclusivamente alla seguente PEC quinto.settore@pec.comune.trapani.it recante la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI ANIMALISTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA DENOMINATO “ TRAPANI- CAMPAGNA AFFIDO AMICI A QUATTRO ZAMPE”, un plico telematico contenente:

Un altro plico telematico denominato “A” con l’istanza, debitamente sottoscritta e corredata della copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell’associazione;

Un altro plico telematico denominato “B” con le proposte progettuali/offerta tecnica.

Non saranno prese in considerazione le PEC pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il limite prestabilito.

Maggiori dettagli al link https://comune.trapani.it/informazioni/selezione-di-progetti-per-la-realizzazione-di-attivita-finalizzate-alla-lotta-al-randagismo-democrazia-partecipata-2022-campagna-affido-amici-a-quattro-zampe/

Com. Stam.