Denise: nuovo singolo “Estranei” primo estratto dall’EP “Il suono dei pensieri”

Denise Corallo è una giovanissima artista, originaria di Portici, che si è fatta già notare nel 2020 nel panorama dei giovani talenti emergenti della musica leggera italiana con la pubblicazione del suo primo lavoro discografico, la canzone “Fotografia”.

Oggi rientra in scena con un lavoro più completo, il suo primo EP contenente 7 brani dal titolo “Il suono dei pensieri”, pubblicato dall’etichetta Kema Dischi, di cui il primo estratto è il singolo “Estranei”. Già da questo brano emerge un nuovo percorso artistico più maturo, caratterizzato da un’impronta stilistica da cantautrice, nella quale l’artista racconta le sue storie personali con maggior consapevolezza, avvicinandosi alle sue emozioni e a quelle della sua generazione con uno stile minimalista ed incisivo, filtrando il tutto attraverso le lenti dell’analisi introspettiva.

Denise inizia professionalmente lo studio del canto nel 2018 con il noto Maestro Angelo Iossa. Oltre alla pubblicazione di due singoli, scritti in lingua inglese, ha all’attivo alcune esperienze come corista presso studi di registrazione in diverse produzioni discografiche, nonché dal vivo con artisti di fama come Tullio de Piscopo.

“Estranei “ è stata la prima canzone che l’artista ha scritto circa tre anni fa, all’età di 16 anni, e che ha dato il via alla composizione del nuovo progetto.

Nonostante la giovane età descrive la fine di una storia d’amore, di quelle prime angosce di cuore che si pensa siano insormontabili. Da quel momento di distacco, dopo tanto amore, si guarda all’altra persona come un ”estraneo”, una persona che ci ha solo ferito e di cui non vogliamo più saper nulla. Ci sembra impossibile superare quel momento ed invece il messaggio, rivolto a tutti, è proprio quello di ricominciare, di lasciarsi andare a nuove esperienze di vita che, come un elemento catartico, curano e rigenerano il nostro cammino. Soprattutto per i giovani è un’esortazione a non lasciarsi sopraffare da emozioni negative, che possono con il tempo creare un peso ancor più grande, ma convogliare le energie che risiedono dentro ognuno di noi verso altre opportunità e possibilità.

“Estranei” è dunque un brano melodico che lascia un’importante traccia di riflessione e speranza, il primo assaggio di un album sicuramente interessante sotto molti aspetti e che ci permetterà di scoprire traccia dopo traccia la scrittura e la musica di Denise Corallo.

