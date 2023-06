Dimensione Corse con dodici equipaggi al Rally Valli Ossolane

Il sodalizio pistoiese in forze sulle strade della Coppa Rally di Zona 1, appuntamento che – nel fine settimana – interesserà le strade del Verbano, Cusio, Ossola.

Pescia (PT). È una presenza forte, carica di ambizione, quella di Dimensione Corse sulle strade del Rally Valli Ossolane, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 1 che – nel fine settimana – interesserà il territorio del Verbano, Cusio, Ossola. Dodici, gli equipaggi portacolori del sodalizio pistoiese, chiamato ad affermarsi in Piemonte.

Esordio sulla Skoda Fabia Rally2 del team SMD Racing per Silvio Pelgantini, chiamato – con Luca Metaldi sul sedile destro – alla conoscenza degli automatismi della vettura boema. Un passaggio, quello dalla trazione anteriore a quella integrale, che troverà espressione su strade che lo hanno reso già protagonista. Disporrà della Skoda Fabia Rally2 Evo Vittorio Ceccato, pilota al quale sarà affidato l’esemplare messo a disposizione dal team P.A. Racing, condiviso con Emanuele Dinelli. Una valida occasione di riscatto per il driver di Dimensione Corse, incappato in uno sfortunato ritiro al Rally degli Abeti ma, comunque, interessato da un trend stagionale decisamente positivo.

Ritorno al volante della Renault Clio S1600, dopo due anni, per Luca Petrucciani. Il pilota, che condividerà l’abitacolo della vettura aspirata di PR2 Sport con Cristian Roberti, è atteso come uno dei prospetti più accreditati per le alte sfere della classifica a due ruote motrici. Disporranno di una Renault Clio S1600 anche Alberto Baiardi e Maurizio Albertone: un conto in sospeso, quello del driver con le strade ossolane, da affrontare con il supporto tecnico di Twister Corse. All’interno del paddock di SMD Racing, la Peugeot 208 Rally4 portata in gara da Mirko Pelgantini e Andrea Sassi, equipaggio alla prima collaborazione. Le valli ossolane ambienteranno la prima volta del pilota al volante della vettura turbocompressa francese; chilometri che faranno da impegnativo banco di prova anche per la Peugeot 208 R2 di Claudio Rizzato e Andrea Galantucci, reduci dalla seconda posizione di classe al Camunia Rally. Una categoria che preannuncia agonismo, la classe R2, pronta ad abbracciare le aspettative di Alan Parianotti e Alessandro Rossi, attesi sui sedili della Peugeot 208 R2 assistita in campo gara da Rebutti Service. Linee della Peugeot 106 Kit, garanzia di spettacolarità, per Donato Barazzetti e Rino Balassi, assistiti tecnicamente da SMD Racing. Occasione speciale da concretizzare su prove speciali di alto contenuto per Umberto Vallo, pilota che porterà la figlia Martina al debutto assoluto nei rallies, sul sedile della Rover MG ZR 105 di classe A5. Acceso anche il confronto di classe N2, con la Peugeot 106 di Gabriele Sarli e Luca Travaglini contrapposta a quella portata in gara da Christian Levati e Arianna Pitto ed all’altro esemplare “griffato” Dimensione Corse, la Citroën Saxo sulla quale troveranno espressione Giuliano Antonioli e Valentina Ruga.

Alle 16:31 di sabato la partenza da Malesco, location dove gli equipaggi di Dimensione Corse faranno ritorno l’indomani alle ore 18:01, dopo aver percorso sessantotto chilometri distribuiti su sette prove speciali.

Nella foto (free copyright): Christian Levati in azione sui chilometri del Rally Valli Ossolane.

Com. Stam. + foto