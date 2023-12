Disciplina attività musicali e vendita di alcolici. Il sindaco Grillo firma il provvedimento che fissa divieti per la notte di Capodanno

Rafforzare sicurezza e vivibilità nel territorio comunale di Marsala, nonché il decoro urbano, soprattutto in occasione di ricorrenze molto attese e celebrate, come quella di fine anno.

Questo l’obiettivo primario dell’Ordinanza predisposta dal Comando della Polizia Municipale – sentita l’Autorità locale di PS – firmata oggi dal sindaco Massimo Grillo. Nel richiamare l’analogo provvedimento della scorsa estate, anche quello odierno vieta vendita, somministrazione, detenzione e consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche. Tale divieto – in vigore dalle ore 22:00 del prossimo 31 dicembre e fino alle ore 06:00 del giorno successivo (1 gennaio 2024) – riguarda anche i distributori automatici e le attività di somministrazione svolte in forma itinerante o ambulante. Va evidenziato che il divieto non si applica all’interno dei locali e spazi pubblici autorizzati e legittimanente occupati. In questi spazi – fermo restando il divieto di vendita per asporto di tali bevande – la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sarà consentita a condizione che non avvenga in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di altro materiale contundente di cui, comunque, è vietata la detenzione in luogo pubblico. “È noto che i comportamenti lesivi della tranquillità e della sicurezza pubblica sono accentuati dal consumo di bevande alcoliche, afferma il sindaco Grillo, generando incresciosi episodi racchiusi nella cosiddetta malavodida. L’appello che rivolgo a giovani e meno giovani è di trascorrere l’ultimo dell’anno in allegria, ma senza eccessi: non solo riguardo al consumo dell’alcol ma anche ai comportamenti rispettosi da tenere nei luoghi pubblici di ritrovo”. L’ordinanza sindacale affronta anche la questione del rispetto dei limiti della diffusione musicale all’interno/esterno degli esercizi pubblici frequentati nelle ore serali-notturne e caratterizzate da una maggiore aggregazione giovanile. Come si legge nel provvedimento, la diffusione della musica a partire dalla “Notte di San Silvestro” è consentita fino alle ore 03:00 del successivo 1° gennaio. Si tratta di una deroga alla precedente Ordinanza, ora prorogata fino al prossimo 31 marzo.

