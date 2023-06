Dole: buona alimentazione e buona digestione

Dole Italia racconta come alcuni nutrienti della frutta fresca possono supportare il processo digestivo

La digestione è un processo fisiologico molto importante per l’organismo, attraverso cui le molecole complesse che costituiscono gli alimenti vengono scisse in altre più semplici per essere assimiliate e poi utilizzate dalle cellule. Si tratta di un meccanismo complesso, con una durata variabile che dipende anche dalla quantità e dalla composizione degli alimenti ingeriti.

Proprio per queste criticità, la cattiva digestione è una problematica molto diffusa e, per prevenirne l’insorgenza, è utile conoscere alcuni preziosi accorgimenti: preferire i prodotti integrali, moderare il consumo di cibi grassi e piccanti e in generale scegliere alimenti a bassa acidità (come banane, mele, carote, spinaci).

In particolare, gli specifici nutrienti contenuti in alcuni tipi di frutta fresca possono risultare utili per chi soffre di pesantezza di stomaco e aiutare l’organismo nel processo digestivo. Gli esperti di Dole Italia ci aiutano a capire quali!

BANANA : è un frutto a bassa acidità , che non irrita lo stomaco e che contiene prebiotici , sostanze organiche che stimolano l’attività di batteri benefici dell’intestino, come i lactobatteri, che garantiscono una migliore digestione;

: è un , che non irrita lo stomaco e che , sostanze organiche che stimolano l’attività di batteri benefici dell’intestino, come i lactobatteri, che garantiscono una migliore digestione; MELA : è uno dei frutti più amati e consumati, ricchissima di antiossidanti oltre che di fibre ; quest’ultime, contenute in elevata concentrazione nella sua polpa e buccia, favoriscono il buon funzionamento dell’intestino;

: è uno dei frutti più amati e consumati, ricchissima di oltre che di ; quest’ultime, contenute in elevata concentrazione nella sua polpa e buccia, favoriscono il buon funzionamento dell’intestino; ANANAS : è l’unico frutto fonte naturale di bromelina , un enzima proteolitico che si occupa della scissione delle proteine in catene di amminoacidi più corte e che contiene anche il manganese , un oligominerale che supporta l’attivazione di altri enzimi utili al metabolismo energetico;

: è l’unico frutto fonte naturale di , un enzima proteolitico che si occupa della scissione delle proteine in catene di amminoacidi più corte e che contiene anche il , un oligominerale che supporta l’attivazione di altri enzimi utili al metabolismo energetico; KIWI : è ricco di vitamina C, K, potassio e magnesio ma soprattutto di actinidina , un altro enzima proteolitico, presente in molti frutti dalla polpa verde, che aiuta a ridurre la sensazione di pesantezza, spesso associata ai cibi con un alto contenuto di proteine, evitando il gonfiore addominale;

: è ricco di ma soprattutto di , un altro enzima proteolitico, presente in molti frutti dalla polpa verde, che aiuta a ridurre la sensazione di pesantezza, spesso associata ai cibi con un alto contenuto di proteine, evitando il gonfiore addominale; PAPAYA: contiene la papaina, un enzima proteolitico che, come la bromelina e l’actinidina, favorisce la digestione delle proteine. Per godere a pieno dei benefici della papaina è bene consumare il frutto con la buccia, maturo e non cotto.

Una dieta sana e ricca di frutta e verdura fresche è la prima alleata per far sì che l’organismo, e in particolare l’apparato digerente, lavorino al massimo della loro efficienza. È bene, però, specificare che non esistono regole universali che determinano qual è il “momento ideale” per mangiare frutta fresca mentre, per quanto riguarda le quantità, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di consumarne almeno 2/3 porzioni ogni giorno.

