Domenica 4 consegna delle chiavi ai Nanni, inizia la prima sfilata del Carnevale Termitano

Termini Imerese, 02 febbraio 2024 – L’attesa è finita! Tutto pronto per il Carnevale Termitano, che prenderà il via domenica 4 febbraio da piazza Duomo alle ore 16:30.

L’inizio dei festeggiamenti verrà sancito con la celebre consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Maria Terranova ai Nanni, figure storiche del carnevale imerese di proprietà della famiglia La Rocca, che ogni anno si occupa del cerimoniale. I carri sono pronti, i maestri cartapestai stanno ormai procedendo con gli ultimi ritocchi e poi inizieranno a lasciare gli hangar per sfoggiare in tutto il loro splendore le loro creazioni artigianali, mettendo in risalto il lavoro di questi ultimi mesi.

La sfilata prenderà vita alle 17:00 e si snoderà attraverso le vie principali di Termini alta, con la partecipazione dei gruppi appiedati che precederanno il carro dei Nanni. Ma la festa non si ferma qui. Alle ore 21:00, la piazza principale accoglierà gli spettacoli serali, iniziando con lo spettacolo di cabaret de “I quattro gusti“, che promette divertimento e risate esilaranti grazie alla comicità brillante degli artisti di Sicilia Cabaret. Seguirà alle ore 22:30 il concerto Main Stage del Radio Time 90 Dance Show in Tour, che farà rivivere l’energia e il ritmo dei successi dance degli anni ’90.

Il concessionario del Carnevale Termitano, RTI Dinamica, ha inoltre pensato a spettacoli di intrattenimento che animeranno il palco durante la giornata e a un’area dedicata al ristoro, dove sarà possibile gustare le specialità del territorio ed il cibo di strada. Un servizio navetta garantirà la possibilità di parcheggiare nella zona bassa della città e raggiungere in modo agile i luoghi della manifestazione. Tutte le aree parcheggio, ivi comprese le strisce blu, saranno fruibili gratuitamente.

Per maggiori informazioni sull’evento e sul programma dettagliato, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune o contattare l’ufficio turistico diTermini Imerese.

Sponsor Istituzionali: Comune di Termini Imerese, Città Metropolitana di Palermo e Regione Siciliana, Enel. Main sponsor: ZIT, LVS Group e ARD discount.

Il programma delle quattro giornate di sfilata:

Domenica 4 febbraio (Termini alta, PiazzaDuomo):

Ore 16.30 Arrivo dei Nanni in Piazza Duomo, Consegna delle Chiavi delle Città e apertura ufficiale del Carnevale;

Ore 17.00/20.00 Inizio Sfilata gruppi appiedati e carro dei Nanni;

Ore 17.00/20.00 Interventi istituzionali sul palco e presentazione dei gruppi appiedati, carri e Carristi;

Ore 21.00 Spettacolo di Cabaret “Quattro Gusti” Da Sicilia Cabaret;

Ore 22.30 Concerto Main Stage “RADIO TIME90”

Sabato 10 febbraio (Termini bassa, ticket di ingresso):

Ore 10.00 Apertura del Circuito di Termini Bassa

Ore 11.00 Radio Time on Stage

Ore 16.30 / 20.30 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati;

Ore 17.00 / 20.30 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 21.00 Dj Set Cecilia Galyle;

Ore 22.00 Shade Showcase;

Ore 23.00 Dj Set Natalie Aarts – Soundlover

Domenica 11 febbraio (Termini bassa, ticket di ingresso):

Ore 10.00 Apertura del Circuito di Termini Bassa

Ore 11.00 Radio Time on Stage

Ore 16.30 / 21.00 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati;

Ore 17.00 / 21.00 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 21.30 Cristiano Malgioglio in Concerto;

Ore 22.30 Dj Set Noche de Travesura;

Ore 24.00 / 02.00 DiscoCarnival sul Palco

Martedì 13 febbraio Termini alta, Piazza Duomo:

Ore 17.30/19.00 Inizio Sfilata gruppi appiedati e carro dei nanni;

Ore 17.30/19.00 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 19.30 Lettura del Testamento dalla scalinata del Comune;

Ore 21.30 Sasà Salvaggio;

Ore 23.00 Dj Set;

Ore 24.00 Spettacolo Pirotecnico

R.T.I. Dinamica – In occasione del Carnevale Termitano 2024, è con grande entusiasmo che presentiamo R.T.I. Dinamica, il concessionario ufficiale di questo storico evento. R.T.I. Dinamica rappresenta una Rete Temporanea di Imprese (RTI), un’aggregazione dinamica di quattro realtà imprenditoriali di spicco nel territorio di Termini Imerese.

Con un impegno congiunto verso l’innovazione e la valorizzazione delle tradizioni locali, queste aziende hanno unito le loro forze per dare vita ad un carnevale indimenticabile. Ogni impresa contribuisce con la propria unicità e competenza, garantendo un evento che sia non solo un festeggiamento, ma anche un momento di crescita culturale e sociale per la comunità.

R.T.I. Dinamica si distingue per il suo approccio olistico nell’organizzazione del Carnevale Termitano, curando ogni aspetto con attenzione ai dettagli e passione. Dall’allestimento delle strutture alla programmazione di eventi collaterali, ogni elemento è pensato per creare un’esperienza coinvolgente e memorabile per partecipanti di tutte le età.

La collaborazione tra le imprese della rete permette di combinare risorse, idee e competenze diverse, creando così un evento che non solo celebra la storica tradizione del carnevale, ma pone anche le basi per il suo futuro sviluppo e rinnovamento.

Il Carnevale Termitano – È una celebrazione vivace e ricca di storia, che si svolge ogni anno nella pittoresca città di Termini Imerese. Con le sue radici profondamente ancorate nella cultura e nelle tradizioni locali, questo evento rappresenta un momento di gioia e comunità per gli abitanti della città e per i numerosi visitatori che ogni anno affluiscono per partecipare.

Caratterizzato da sfilate di carri allegorici, maschere colorate e spettacoli di strada, il Carnevale Termitano offre un’esperienza unica, dove folklore e creatività si fondono per creare un’atmosfera magica. I carri, realizzati con professionalità e ingegnosità, dai maestri cartapestai locali rappresentano temi che spaziano dalla mitologia alla satira politica, riflettendo l’ingegno e l’umorismo della comunità locale.

Oltre alle tradizionali parate, il Carnevale offre una varietà di attività, tra cui concerti, giochi per bambini e degustazioni di specialità culinarie locali.

Il Carnevale Termitano è famoso per le sue tradizionali maschere, “u Nannu ca Nanna“, che rappresentano una parte fondamentale e iconica della festa. Queste maschere sono state create sul finire dell’Ottocento e sono di proprietà della famiglia La Rocca. Questi personaggi sono considerati mitici e rappresentano l’essenza stessa del carnevale della città di Termini Imerese.

