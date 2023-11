Doppio appuntamento di fine anno nel segno della solidarietà per Club Lotus Italia

Giornata in pista sul circuito di cremona e tour natalizio tra Salsomaggiore e le colline di Parma. Durante il weekend la consegna di un assegno benefico a Dynamo Camp

MONTECATINI TERME – Doppio appuntamento di fine anno con uno scopo benefico per Club Lotus Italia, il più grande club italiano dedicato agli appassionati Lotus e alla storia del marchio motoristico di Hethel. Sabato 18 e domenica 19 novembre sono in programma due giornate: una in pista a Cremona, per la tappa conclusiva di “CLI Trophy 2023”, la serie di manifestazioni in autodromi di primo livello; e l’altra su strada, con l’annuale appuntamento “CLI Christmas Tour”. Filo conduttore del weekend, la solidarietà e il pensiero rivolto ai bambini più bisognosi: nel corso dell’appuntamento sarà consegnato un assegno del valore di mille euro ai rappresentanti di Dynamo Camp, il primo campus di terapia ricreativa in Italia, con sede a Limestre, in provincia di Pistoia, e interamente dedicato a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche.

SABATO 18 NOVEMBRE: TAPPA A CREMONA – “CLI Trophy 2023”, la serie di manifestazioni in pista targata Club Lotus Italia, si concluderà sabato 18 novembre sul tracciato di Cremona. A partire dalla mattina, i Lotus driver di CLI si cimenteranno in tre turni in pista, esclusivi e cronometrati, alternati a briefing condotti da esperti tutor. E’ atteso un grande spettacolo tra i cordoli del circuito di San Martino del Lago, con ben trenta vetture protagoniste delle sessioni. Il meeting in pista chiuderà un’annata molto positiva per CLI Trophy, confermatasi anche quest’anno Lotus Series italiana di riferimento, con il maggior numero di iscritti nel corso dei cinque round che si sono svolti sui principali tracciati italiani.

Dopo l’impegno in pista, già a partire dal pomeriggio di sabato 18 novembre, il Club e i suoi tesserati saranno attesi a Salsomaggiore Terme, nell’omonimo Grand Hotel, dove si aprirà ufficialmente il CLI Christmas Tour 2023 con un rilassante pomeriggio in spa. A seguire si terrà la cena di gala di fine anno, con consegna di importanti riconoscimenti.

DOMENICA 19 NOVEMBRE: IL TOUR STRADALE NATALIZIO – Domenica 19 novembre, dopo l’esposizione delle vetture nel centro di Salsomaggiore, precisamente in Largo Roma, la carovana di Lotus (oltre venti vetture) intraprenderà il tour stradale alla volta del Castello di Varano de’ Melegari, dove si svolgerà una visita guidata. Il tour riprenderà quindi in direzione di Langhirano, attraverso un percorso collinare ricco di curve, per una nuova visita guidata, con degustazione, all’interno del Museo del Prosciutto di Parma. Dal museo gli equipaggi si trasferiranno infine al Castello di Torrechiara, dove sono in programma l’ultima visita guidata e il pranzo di fine anno.

Come detto, la due giorni conclusiva della stagione avrà anche un fine benefico: quest’anno, in occasione del meeting, sarà consegnato un assegno di mille euro ai rappresentanti di Dynamo Camp. Un piccolo gesto per una causa importante che permetterà di sostenere le attività del campus e donare un sorriso a tanti piccoli pazienti.

CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con oltre 450 tesseramenti e 12 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 7 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.

