Doppio podio in meno di un’ora: Gabriele Petrelli 2° al Gp Industria Cuoio e Pelli, Andrea Innocenti 3° di tappa al Giro del Friuli-Venezia Giulia

Due podi nell’ottimo fine settimana del Team Technipes #inEmiliaRomagna, la squadra Continental presieduta da Gianni Carapia e nata nel 2019, come team U23, da un’idea di Davide Cassani, presidente dell’APT Servizi Emilia Romagna, e da quest’anno sostenuto anche dall’azienda emiliano-romagnola Technipes presieduta da Raffaele Barosi.

Ad ottenerli sono stati Gabriele Petrelli, 2° al GP Industria Cuoio e Pelli, e Andrea Innocenti, 3° nella terza tappa del Giro del Friuli Venezia-Giulia.

Il primo podio in ordine di tempo è del toscano Innocenti, che sabato 2 settembre è entrato nella fuga del giorno nel tappone del Giro del Friuli, resistendo poi insieme a Garavaglia (Work Service) fino a quando si muovono da dietro due atleti del calibro di Luca Vergallito (Alpecin Deceuninck) e Edward Ravasi, a cui però Innocenti riesce a resistere a lungo, prima di cedere il passo. Non viene però raggiunto dal gruppo e così per Innocenti arriva un ottimo 3° posto, a confermare la costante crescita dal rientro alle corse.

“È stata una tappa dura – ha spiegato Innocenti dopo la corsa -. Ho preso una fuga in salita perché sentivo di star bene, ho cercato di farla del mio passo ed è andata fino all’arrivo. Per me il podio è un bel risultato e sono molto contento, continuiamo così”.

Neanche un’ora dopo, da Santa Croce sull’Arno è arrivato il 2° posto del bolognese Gabriele Petrelli, che ha sfiorato il colpaccio al Gp Industria Cuoio e Pelli.

Il corridore bolognese, classe 2000, faceva parte della fuga di giornata di otto corridori, che poi si è assottigliato. Al traguardo se la sono giocata in quattro allo sprint: Petrelli ha lanciato bene la volata ai 200 metri, giocandosi le sue carte, ma George Wood, uno dei due inglesi in maglia Cycling Sheffield, ha sfruttato la superiorità numerica e lo ha beffato negli ultimi metri.

Anche per lui, però, un bel podio dopo le recenti belle prestazioni con piazzamenti in top five.

“Ci tenevo a fare una bella corsa, per me, per mettermi in mostra, e anche per il direttore sportivo Francesco Chicchi che mi ha dato carta bianca per giocarmi le mie possibilità – ha detto Petrelli -. Ci è mancato poco per arrivare a una vittoria che avrei dedicato alle persone a cui voglio bene, ma è comunque un bel risultato”.

Da segnalare, in chiusura di week-end, anche l’11° posto di Martin Nessler nell’ultima tappa del Giro del Friuli-Venezia Giulia.

Com. Stam.