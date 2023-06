Doppio successo per il Team Technipes #inEmiliaRomagna in Azerbaijan: Emanuele Ansaloni vince la quinta e ultima tappa e la classifica generale

Partito anche il Giro Next Gen che vedrà impegnati gli Under 23 dall’11 al 18 giugno Ancora sul gradino più alto del podio il Team Technipes #inEmiliaRomagna all’Aziz Shusha in Azerbaijan.

Emanuele Ansaloni, in maglia gialla di leader della classifica, ha messo il proprio sigillo sulla quinta e ultima tappa, la Beylagan-Shusha di 135 km (e 2.700 metri di dislivello); 3° posto per Martin Nessler. Ansaloni conquista così quindi anche la classifica generale dell’Aziz Shusha.

Per il corridore di Molinella, classe 2000, le due vittorie odierne (tappa e classifica generale) sono le prime stagionali dopo ben tre terzi posti e tante fughe, anche tra i professionisti (ad esempio Trofeo Laigueglia, Giro dell’Appennino, Settimana Coppi e Bartali).

Nell’ultima frazione dell’Aziz Shusha il Team Technipes ha controllato la corsa con Innocenti, Petrelli e Forques fin dalle fasi iniziali, lasciando una fuga di corridori indietro in classifica generale e contenendo gli attacchi di altri atleti ben posizionati in classifica. Nel finale sono entrati in azione Monaco e Nessler, scremando ancora il gruppo che si è presentato all’ultimo km ormai ridotto a soli 5 corridori, con Monaco, Nessler e Ansaloni. Ansaloni certifica il trionfo ottenendo anche la sua prima vittoria in una corsa a tappe.

Per il Team Technipes #inEmiliaRomagna si tratta della 4° vittoria stagionale: dopo il successo di Martin Nessler al Trofeo Matteotti e di Alessandro Monaco nella quarta tappa, ecco la quinta frazione e la classifica generale dell’Aziz Shusha.

Una grande iniezione di fiducia per la formazione presieduta da Gianni Carapia, nata da un’idea di Davide Cassani e guidata dall’ammiraglia in Azerbaijan da Francesco Chicchi. Il gruppo emiliano-romagnolo, da quest’anno sostenuto dall’azienda Technipes presieduta da Raffaele Barosi, arriva così con il morale alto al via del Giro Next Gen, partito domenica 11 giugno con la cronometro individuale di 9,4 km ad Aglié (To): Dapporto, 49°, il primo del team emiliano romagnolo.

Ora restano sette impegnative tappe (conclusione 18 giugno) che vedranno impegnati i cinque U23 Luca Collinelli, Davide Dapporto, Stefano Masoni, Matteo Montefiori e Gidas Umbri.

