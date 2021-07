Roma – Martedì 13 luglio con inizio alla ore 20:30 al Circolo della Pipa – Rassegna Raffaello per Roma (Via Francesco Jacovacci n. 25), presentato da Etherea Omnis, andrà in scena “DOVE – La notte della scimmia rosa” con Alex Elton (molto nota anche a Palermo, per numerosi spettacoli nei Teatri Biondo, Zappalà e Lelio, in coppia con l’attrice e regista Mary Cipolla, ndr).

Un incontro assurdo, un luogo assurdo, magie, ricordi, avventure, musiche e canzoni. In fondo a tutto, un dubbio: se è un sogno, chi dei due è il sognatore e chi il sognato? Questo il cast:

Alex Elton -Attrice e cantante italo-inglese,allieva di Gigi Proietti, specializzata nel teatro fisico, emozionale, d’improvvisazione e nella clownerie. Come Performer spazia attraverso vari generi artistici: opera lirica,prosa commedia musicale, teatro brillante e cinema. Debutta nel Cyrano de Bergerac con Gigi Proietti, è una Strega nel Macbeth di Franca Valeri. Interpreta Ismene in Fedra con Mariangela Melato, Charlotte in Anni Felici di Daniele Luchetti e Frà Bernardo in De Serpentis Munere, diretto da Roberto Leoni. Recita, inoltre, in produzioni internazionali a Londra e New York. E’ rinomata coach, docente di Acting in English in prestigiose Accademie d’Arte. Conduce anche workshops intensivi professionali e non. E’ doppiatrice e speaker in spot pubblicitari e documentari delle maggiori reti/radio nazionali ed estere – https://www.alexonstage.com/

Ermanno Dodaro – Cuore diviso tra Puglia e Calabria. Diploma in contrabbasso classico al Conservatorio, studia composizione col Maestro Roberto Jantorni. Autore di colonne sonore per il teatro: “Falstaff e le Allegre Comari di Windsor”, per la regia di Gianni Caliendo, con Giulio Brogi e Paola Tedesco. “Donna Flor e i suoi due Mariti”, regia di Emanuela Giordano, con Paolo Calabresi e Caterina Murino. Come compositore, contrabbassista e autore di canzoni, collabora con Lina Wertmuller, Maddalena Crippa, Peter Stein, Rossana Casale,Tosca, Daniele Sepe. Ama raccontare favole e scrivere storie che, poco a poco, cominciano timidamente a uscire dal cassetto. A marzo 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo “Spostando l’Acqua in un Tuffo”.

Riccardo Bàrbera – E’ attore prevalentemente teatrale,drammaturgo e autore radiofonico e cine-televisivo. Diplomato alla Scuola ”Silvio D’Amico” studiando drammaturgia con Andrea Camilleri e Maricla Boggio. Dal 1988 sono messi in scena i suoi 39 testi teatrali interpretati da Walter Maestosi, Ennio Coltorti, Simona Marchini, Roberto Herlitzka, Emanuela Rossi, Massimo Popolizio oltreché dalla Compagnia Francese “Theatre Tangente Vardar”. 1° Premio “Palcoscenico per la storia 2005 con “Alma la musa del secolo” e 1° Premio come miglior testo nazionale Artigogolo 2019, con “Hotel Poe”. Intensa anche l’attività di autore radio-tv: con Radio1Rai, poi in TV sia in RAI che in MEDIASET e con ODEON TV e RAI-SAT SHOW. Collabora con varie Case Editrici (cura riduzione e regia di “Audiolibri del terrore” per Ecletica). Dal 1997 al2001 ha fatto parte del Dipartimento Creativo della Società “TRIANGLE Production”. Assistente alla regia Michele Mancarella; ha curato i movimenti coreografici Leda Lojodice.

