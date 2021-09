Dal 17 settembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “DOVE NON MANCA NIENTE”, il nuovo singolo di VIRGINIA VERONESI.“

Dove non manca niente” è un brano ritmico e incalzante che adegua i passi di chi lo ascolta al viaggio della canzone. Le strofe – più liquide – permettono di immergersi nelle pieghe del testo e in quel luogo dove non basta nient’altro che l’amore, stare bene. Il significato del testo è stratificato e può essere letto in diversi modi, ma ciò che emerge in modo inconfondibile è la condizione comune degli esseri umani fatta di fragilità e ricerca spasmodica che a volte fa perdere le tracce di ciò che davvero ha valore: riconoscersi per non sentirsi soli.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scritto questo brano nei primi mesi del 2020, senza l’intenzione di parlare della situazione che stavamo tutti attraversando. Inconsapevolmente sono bastate poche settimane per rendersi conto che qualcosa stava cambiando nei nostri pensieri. Io e Veronica Marchi, cantautrice veronese con cui ho scritto testo e musica, ci siamo trovate a vivere quel periodo come una brusca frenata d’arresto, come se il mondo avesse iniziato a girare al contrario, tutti con lo stesso passo, tutti vicini nonostante tutto. Sono molto affezionata a questo brano perché è stato per me un viaggio creativo molto diverso da come scrivo di solito. È un percorso fatto a quattro mani, dove ogni parola e ogni nota è nata insieme. E questo è proprio il messaggio di “Dove non manca niente”».

Biografia

Virginia Veronesi è cantante e cantautrice lodigiana, balzata agli onori delle cronache musicali nel 2014 grazie all’interpretazione del brano Try (Pink) come testimonial per lo spot promozionale di X-Factor (+390.000 views). Nel 2015 si avvia alla carriera musicale con l’uscita del primo singolo “When I was you”, prodotto da G. Cappa, distribuito da Sony Music e promosso dall’azienda Chicco. Nel 2017 arriva tra i 16 finalisti (su 800) del prestigioso concorso nazionale “Musicultura” dedicato ai cantautori, con il brano “Rasserenami”, ottenendo un ottimo successo di pubblico.



Il brano confluisce poi, nel maggio 2018, nel suo primo EP “Sine Cera, puro come il miele senza cera”, una raccolta di 6 brani autoprodotti, scritti e composti. Virginia Veronesi ha un lungo percorso di gavetta live che la porta a esibirsi in vari eventi in Italia e all’estero (Spagna, Maldive..). Da sempre appassionata delle discipline artistiche, inizia il suo percorso all’età di 5 anni studiando e approfondendo la musica classica e successivamente il canto moderno. Si diploma all’Accademia di Musical MTS di Milano, grazie alla quale inizia a lavorare in teatro come performer e protagonista di spettacoli come: “Mamma mia, Tre uomini per me”, regia G. Galizia; “Anastasia il Musical” regia di A. Ferrari; “Crazy for you” regia di G. Ferrato. Otterrà anche un ruolo nello spettacolo “Felici & Cantanti”, con musiche di Frankie Hi-Nrg, Mauro Pagani, Ludovico Einaudi, Rocco Tanica, Pacifico e Patrizia Laquidara.

