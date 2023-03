Droga nel comodino e nella caffettiera: pusher 23enne arrestato dai “Lupi”

Catania. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania – Squadra Lupi hanno arrestato in flagranza un 23enne già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti i militari dell’Arma, beneficiando di una specifica attività info investigativa, hanno appreso di una possibile attività di spaccio in corso di svolgimento in via Poulet e pertanto hanno effettuato un servizio di osservazione in quell’area, dove hanno attenzionato i movimenti di un giovane, identificato poi per il 23enne, che è stato notato girare “affaccendato” a fare la spola a bordo di uno scooter. Pertanto i Carabinieri hanno deciso di fermarlo appena uscito da casa, mentre era alla guida di un motorino Piaggio Liberty, in compagnia di un altro giovane e percorreva la via Acquicella.

L’immediata agitazione palesata dal giovane alla vista dei militari nel momento in cui gli hanno intimato “l’alt” per il controllo, ha indotto gli operanti a ritenere fondati i sospetti sul suo conto, e dunque invitati i due giovani a consegnare eventuale sostanza stupefacente in loro possesso, il passeggero ha consegnato ai militari un involucro contenente 0,33 grammi di crack, presupposto che ha consentito ai militari di estendere la perquisizione all’abitazione del 23enne, dove gli operanti sospettavano vi fosse il “deposito” dal quale il giovane attingeva per rifornirsi della sostanza stupefacente.

Durante le operazioni, in effetti, i Carabinieri hanno rinvenuto in un cassetto del comodino in camera da letto, due involucri in plastica contenenti l’uno 6,10 grammi di cocaina e l’altro 1,53 grammi di crack, nonché, un bilancino elettronico di precisione con il piatto di pesata ancora intriso di cocaina. Inoltre in cucina, su un ripiano, i Carabinieri hanno anche trovato una dose di cocaina nascosta in un pacchetto vuoto di sigarette e, all’interno di una caffettiera tradizionale, un involucro in carta alluminio contenente 5,25 grammi di marijuana e 3 grammi sfusi della medesima sostanza stupefacente.

L’acquirente della droga è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura, mentre il 23enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.