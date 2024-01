Sostenibilità e innovazione ambientale. Un confronto per un meridione sempre più ecosostenibile

Un’iniziativa improntata alla sostenibilità e all’innovazione ambientale, un “ponte permanente” tra la Sicilia e i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, seguendo i principi dell’economia circolare e della condivisione delle buone pratiche per attuarla. Un faro di speranza per un futuro sostenibile.

Dopo anni di sfide ambientali, la Sicilia si prepara ad ospitare l’Ecomed 2024, la prima Green Expo del mediterraneo, parte integrante del progetto Catania 2030, che avrà luogo a Misterbianco, in provincia di Catania, nel cuore della splendida isola.

La conferenza, presieduta dal Dott. Salvatore Peci, inizierà mercoledì 17 aprile e si concluderà venerdì 19. Tre giornate dedicate all’ecologia e all’innovazione ambientale, con la partecipazione di esperti, innovatori e leader globali, creando un’atmosfera di collaborazione e condivisione di idee e progetti volti a mitigare gli impatti ambientali, promuovere l’energia pulita e stimolare lo sviluppo sostenibile.

Tra coste mozzafiato e paesaggi unici, è il palcoscenico ideale per discutere e implementare soluzioni innovative per la preservazione e protezione del nostro pianeta.

Ambiente, Rifiuti, Energia, Mobilità, Eco Architettura, Rigenerazione Urbana, Impiantistica Civile e Industriale: questi sono i settori al centro del confronto e dei dibattiti degli specialisti, oltre a rappresentare un’opportunità unica per presentare a migliaia di visitatori prodotti e servizi.

Dopo il successo dello scorso anno con più di 9000 presenze italiane e 600 straniere, l’Ecomed 2024 si appresta a tornare il 17 aprile con oltre 300 espositori, una prestigiosa agorà, congressi specialistici distribuiti sulle aree tematiche integrate, corner “on demand” per attività B2B di incontro tra offerta e domanda di servizi e tecnologia, eventi di premiazione di scuole, iniziative sul territorio e start up innovative, spazi di incontro diretto tra gli amministratori e le aziende del territorio e altri dedicati ai giovani, sempre più attivi in questo ambito.

Sono previste inoltre attività sociali, compresi momenti “Fuori Salone” con la partecipazione di personalità specializzate sui temi dell’ambiente e del cambiamento climatico, ma anche della cultura e dell’arte. Numerose iniziative coinvolgeranno i cittadini in progetti educativi, di intrattenimento e ludici sui temi ambientali, nelle varie fasce di età.

Tra le attività istituzionali: “Aqua 2030”; “Giornate dell’Energia”; “Giornate dell’Ambiente”; “Hydrogen Green Expo”; “Villaggio dell’Università e della Ricerca”; “Startup Green”.

L’obiettivo è catalizzare l’attenzione su progetti pilota e iniziative locali, dimostrando come una comunità impegnata possa fare la differenza nella ricerca di un nuovo modo di vivere e sentirsi in armonia con “l’Ambiente”, seguendo la crescente ambizione di estendere al Sud il baricentro dell’economia circolare, mettendo in rete i settori più strategici del made in Italy con stakeholders, istituzioni e aziende dell’intero bacino Mediterraneo.

Settori strategici spesso ostacolati da ritardi, crisi ed emergenze in queste regioni rappresentano oggi un’opportunità unica che, grazie agli ingenti fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Sud 2030, potranno tornare a essere competitivi e a rafforzare l’intero sistema paese.

L’Ecomed 2024 ha tracciato la strada per una Sicilia più sostenibile, dove l’ecologia diventa una priorità concreta e tangibile, dimostrando che la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un impegno collettivo per costruire un futuro migliore per tutti.

di Giada Coacci