EDERAZIONE ITALIANA VELA, TECHNOGYM E SLAM insieme per allenare i campioni

Dal 22 al 27 settembre, settimana del 62° Salone Nautico di Genova, nella lounge dello SLAM shop di Genova, in via Ceccardi 3 sarà possibile prenotare le sessioni di prova della all-in-one station Technogym Bench, affiancati da un Master Trainer Technogym.

La vela è da sempre una disciplina che richiede forza, resistenza, concentrazione e velocità. La preparazione atletica assume un’importanza sempre maggiore per migliorare le performance dei campioni e l’abbigliamento è un elemento fondamentale per ottimizzare il rendimento e il comfort dell’atleta, anche durante le intense sessioni di work out che integrano e completano l’allenamento in mare.

Technogym, l’azienda italiana leader mondiale nel fitness, nel wellness e nello sport è partner tecnico assieme a SLAM della Federazione Italiana Vela.

“Abbiamo sempre pensato che riuscire a far rete tra i nostri partner fosse di vitale importanza per far crescere il nostro movimento – sottolinea il Presidente della Federazione Vela Francesco Ettorre – Per questo motivo c’è grande soddisfazione da parte della Federazione Vela per questa collaborazione che coinvolge Slam e Technogym; mi auguro sia la prima di una lunga serie di iniziative di questo genere.”

Tra i prodotti utilizzati dagli atleti della Federazione Italiana Vela nel centro Federale di Cagliari è presente Technogym Bench, la all-in-one station progettata per combinare la massima varietà di allenamento con il minimo ingombro. Technogym Bench, infatti, consente di eseguire la più ampia gamma di esercizi in uno spazio molto limitato, grazie al suo design essenziale che contiene tutti gli accessori per un allenamento completo.

SLAM rappresenta l’eccellenza dell’abbigliamento tecnico da vela nel mondo. Partner tecnico della Federazione Italiana Vela, SLAM ha indirizzato strategia e investimenti su atleti e campioni di tutte le età realizzando un ‘Dream Team’. Campioni scelti non semplicemente come testimonial, ma come partner di un percorso di confronto, ricerca e innovazione sull’abbigliamento tecnico, da testare sui diversi campi di regata in ogni condizione di mare e di vento così come nelle sedute di preparazione fisica che precedono le uscite in mare.

Technogym e SLAM in collaborazione con la Federazione Italiana Vela hanno organizzato un evento esclusivo dal 22 al 27 settembre, dedicato al pubblico di appassionati per provare la Technogym Bench nella lounge dello SLAM shop di Genova, in via Ceccardi 3.

Orari apertura negozio:

8:30 – 21:30

Sedute prova per Technogym Bench:

MATTINO: 8:30 – 10:00

POMERIGGIO: 17:30 – 19:00

