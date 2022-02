MESSINA – Dal 14 febbraio al 31 maggio con docenti universitari, esperti e tutor Emergenza covid e test d’ingresso in medicina: riparte il corso online dell’ERSU Messina

Il presidente Pierangelo Grimaudo: “Veniamo incontro alle esigenze degli studenti grazie alla piattaforma e-learning del corso dedicato alle professioni sanitarie con una percentuale di successo del 70%”

MESSINA – Ai tempi del covid la preparazione al superamento dei test d’ingresso ai corsi di laurea per le professioni sanitarie si fa online: riparte l’edizione invernale del corso messo a disposizione dall’ERSU Messina che garantisce un’adeguata formazione in più discipline e la capacità di affrontare con metodo la prova di valutazione. Il corso, già sperimentato nelle scorse edizioni con ampio consenso, sarà svolto interamente in via telematica per evitare qualunque problema legato all’emergenza e ad eventuali contagi di studenti. Il “Corso di preparazione al superamento dei test d’ingresso ai Corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2022/2023 – Area medico-sanitaria” si terrà dal 14 febbraio al 31 maggio 2022. Prevede: lezioni frontali, test di simulazione sulla base dei precedenti ministeriali, attività di tutoraggio dei corsisti, seminari di approfondimento; sarà curato da professori universitari, esperti di alto profilo e tutors di comprovata esperienza che accompagneranno individualmente i singoli partecipanti.

“La percentuale di successo dei partecipanti nell’ultimo triennio – sottolinea il presidente Pierangelo Grimaudo – è stata del 70% e l’ERSU di Messina è l’unico ente ad aver promosso questa iniziativa, che assume altissimo valore sociale, per andare incontro alle esigenze degli studenti universitari che aspirano a diventare medici o operatori dell’SSN”. Il corso si svolgerà sulla piattaforma e-learning. Le domande devono essere fatte per via telematica e saranno evase secondo l’ordine cronologico di presentazione; sarà possibile anche a lezioni iniziate. Dettagli e info nel bando sul sito www.ersumessina.it.

foto del prof. Pierangelo Grimaudo, presidente ERSU

