ESSE” al Convento Cabaret a Palermo

La commedia tutto al femminile di Valeria Martorelli va in scena il 23 novembre nel teatro di via Castellana Bandiera In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre

Cinque donne che più diverse non si può, bloccate nella sala d’attesa di un ginecologo, con un solo fattore comune: l’iniziale del proprio nome.

Sono queste le basi che si sviluppano intorno a “Esse” di Valeria Martorelli, la commedia in scena il 23 novembre alle 21 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo, prodotta dall’associazione culturale “Vivi il territorio”.

Lo spettacolo va in scena in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Il teatro Convento Cabaret è da anni schierato al fianco delle donne, è diretto da una donna, Giovanna Carrozza e da tempo cerca di promuovere l’arte sul palco al femminile.

Sul palco Giovanna Carrozza, Gisa Messina, Irene Ponte, Manuela D’Aniello e Liliana Bernardo, protagoniste di una commedia brillante, un inno alle donne e al loro ancestrale universo. “Esse” è anche l’iniziale dei nomi Sonia, Sarina, Sciantal, Samantha e Sissy. È il pronome femminile plurale che indica queste cinque donne parecchio diverse tra loro per età, provenienza e cultura che si incontrano per caso nel reparto di ginecologia di un ospedale e costrette ad una conoscenza forzata per via dell’attesa. Con slancio e passione, sarà messo al centro il loro essere donne, toccando tutti quegli argomenti che le accomunano nonostante le loro diversità. Un incalzante botta e risposta tra queste donne che si punzecchiano quasi con cattiveria su diversi argomenti, ma che al cospetto della violenza domestica trovano il loro punto in comune.

“Esse” invita a sorridere, divertire e soprattutto a riflettere, vuole sostenere le donne e le ragazze vittime di violenza in tutto il mondo, vuole sensibilizzare la società tutta per promuovere la prevenzione e l’eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze, e soprattutto desidera lanciare un messaggio: «unite noi donne possiamo vincere la violenza».

Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro. Per prenotare, telefonare al 345 217 6618 o al 3397166425.

