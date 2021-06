CARIATI (Cs) – Estate, cambia la viabilità nel Centro Storico e sul lungomare Cristoforo Colombo. A partire da lunedì 21 giugno e fino a mercoledì 15 settembre, è fatto divieto di transito e sosta dalle ore 21 alle ore 2.

È quanto fa sapere l’Assessore alla Polizia Municipale Sergio Salvati informando che, per le due zone a traffico limitato e nelle fasce orarie indicate, la restrizione è rivolta ai veicoli non autorizzati di ogni ordine e cilindrata.

Per il lungomare Colombo, la ZTL interesserà tutta la via dall’intersezione con via San Cataldo e sino all’intersezione con via San Paolo; Vico Bari; traversa Matteotti; Via Matteotti; Via Santa Teresa dall’intersezione con Via Piave e V.Veneto e traversa San Cataldo. Per il centro storico sarà invece soggetta ai divieti indicati tutta la parte compresa all’interno della cinta muraria.

L’ingresso nelle ZTL sarà controllato da apparecchiature elettroniche. Il sistema di controllo, attraverso l’installazione di 9 telecamere, effettuerà un confronto tra le targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate, individuando immediatamente i veicoli trasgressori.

Com. Stam.