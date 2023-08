Europeo Under 16 Femminile, Finlandia ko (59-58) e splendido Bronzo per le Azzurre

Battendo la Finlandia 59-58 nella finale che valeva il terzo posto, la Nazionale Under 16 Femminile ha chiuso l’Europeo di Smirne (Turchia) al terzo posto, centrando dunque la seconda medaglia del 2023 per una nostra Nazionale Giovanile dopo l’Argento conquistato una settimana fa dall’Under 16 Maschile.

Entrambi le Nazionali si sono dunque qualificate per il Mondiale Under 17 che si giocherà nel 2024. Quattordicesima estate consecutiva con una Medaglia al collo per il Settore Giovanile Femminile, dal 2008 ogni anno una squadra Azzurra è salita sul podio per un totale di 15 medaglie. Sesta per coach Giovanni Lucchesi (2 Ori, 2 Argenti, due Bronzi).

Con la Finlandia la miglior marcatrice è stata Francesca Baldassarre, che ha replicato l’ottima prestazione fornita contro la Francia in semifinale realizzando 17 punti. Importanti i 10 rimbalzi catturati da Giulia Minora.

A poche ore dalla dispendiosissima semifinale persa con la Francia dopo un overtime, le Azzurre sono state brave ad approcciare la partita con la giusta energia: la doppia cifra di vantaggio è arrivata nel secondo quarto grazie a Baldassarre, il massimo vantaggio prima dell’intervallo lungo è stato il +12.

Come temuto, col passare dei minuti l’Italia ha smarrito lucidità e la Finlandia, che invece ieri nel secondo tempo della semifinale con la Spagna si era risparmiata, ha accorciato il gap nel terzo quarto e operato il sorpasso a inizio dell’ultimo parziale. Nel momento più complicato, come in un altri momenti di questo Europeo tutto cuore, le Azzurre si sono rimesse in piedi e hanno trovato i punti che sono valsi il +7. Palpitante il finale, con la Finlandia che ha avuto per due volte il tiro del pareggio e del sorpasso.

La difesa ha retto, l’Italia ha vinto. Splendide Azzurre, col Bronzo al collo!

Finale 3-4 posto

Finlandia-Italia 58-59 (8-15; 15-16; 20-12; 15-16)

Finlandia: Mace 6 (1/4, 1/1), Lehto 8 (1/2, 2/9), Talonen* 13 (4/12, 1/3), Laine (0/1 da 3), Riihela, Luukkanen (0/2), Pihamaa (0/1, 0/3), Gardziella 4 (2/3, 0/2), Haveri 3 (1/1), Ogun* 14 (5/10, 0/1), Loukola* (0/3, 0/5), Seppa 10 (0/2, 2/2). All. Raikka.

Italia: Giacchetti* 9 (2/6, 1/4), Mosconi, Ostoni 3 (0/1, 1/6), Baldassarre* 17 (1/6, 4/9), Gorini 3 (0/2, 1/1), Hassan* 4 (2/8), Cerè* 9 (4/9), D’Este 5 (1/1), Minora* 2 (1/4), Torresani* 5 (1/2, 1/1), Volpato 2 (0/1), Zanetti* (0/1). All. Lucchesi.

Semifinale

Italia-Francia 66-69 d1ts (12-18; 17-12; 14-14; 15-14; 8-11)

Italia: Giacchetti* 3 (1/7, 0/8), Mosconi 3 (1/1), Ostoni 3 (1/6 da 3), Baldassarre* 19 (3/6, 4/6), Gorini 2 (1/2, 0/2), Hassan* 10 (5/9), Cerè 6 (1/4, 1/4), D’Este 3 (1/2), Minora* (0/1), Torresani 7 (2/5, 1/2), Volpato ne, Zanetti* 10 (4/4). All. Lucchesi.

Francia: Kavoka, Simplot* 7 (2/2, 0/2), Broliron 17 (3/9, 2/8), Risacher* 11 (4/8, 1/3), Bentoumi 1, Loubens 8 (1/3, 2/3), Fontcha 5 (2/2), Otto 2 (0/3), Dalstra 12 (6/7), Poilve 3 (1/4 da 3), Bourgeois (0/1), Leno* 3 (1/4, 0/3). All. Guppillotte.

Quarto di Finale

Serbia-Italia 46-53 (11-10; 12-17; 11-16, 12-10)

Serbia: Ristic 2 (1/3), Zaric* (0/1, 0/1), Petkovic (0/3), Aleksic 8 (1/2, 2/5), Predojevic* 4 (2/4, 0/1), Mutavdzic, Popovic* 12 (3/7, 1/8), Tucic (0/1 da 3), Pavlovic (0/1), Jovanovic ne, Brenjo* 6 (2/6, 0/1), Dragicevic 14 (3/9, 2/7). All. Dzuver.

Italia: Giacchetti* 6 (1/4, 0/2), Mosconi, Ostoni (0/2 da 3), Baldassarre* 12 (4/9, 1/6), Gorini 3 (0/2, 1/4), Hassan* 14 (6/12), Cerè 5 (2/7, 0/1), D’Este 8 (4/5), Minora, Torresani 3 (1/1 da 3), Volpato ne, Zanetti* 2 (1/3). All. Lucchesi.

Ottavo di finale

Italia-Grecia 56-35 (20-11; 18-12; 10-7; 8-5)

Italia: Giacchetti 4 (1/2, 0/2), Mosconi 2 (1/1, 0/1), Ostoni 9 (0/2, 3/8), Baldassarre* 11 (1/2, 1/5), Gorini* (0/2, 0/4), Hassan 4 (0/3, 1/2), Cerè* 4 (1/6, 0/2), D’Este 8 (2/2), Minora 4 (2/3), Torresani* 6 (1/2, 1/3), Volpato 2 (0/2), Zanetti* 2 (1/2). All. Lucchesi

Grecia: Papagiannaki (0/1), Polychronopoulou (0/1), Kazaki* 5 (1/4, 1/4), Patsiatzi ne, Karra 5 (2/5, 0/1), Stathopolou 1 (0/1), Andreou 5 (1/4, 1/2), Giantai* (0/4, 0/3), Baltzi (0/2), Lianoudi* 8 (3/6), Cholopoulou* 3 (0/7, 1/2), Syrpa* 8 (1/7). All. Gkouzini.

Le prime tre partite

Italia-Polonia 55-51 (8-12; 14-16; 17-15; 16-8)

Italia: Giacchetti 7 (1/5, 1/4), Hassan 18 (7/17, 0/1), Ostoni 6 (2/8), Torresani (0/1), Zanetti* 9 (4/5), Baldassarre* (0/3, 0/3), Cerè* 8 (3/5), D’Este, Gorini* 5 (1/4, 1/5), Minora* (0/3), Mosconi 2 (1/1), Volpato ne. All. Lucchesi.

Polonia: Wozna 2 (1/2, 0/1), Burliga* 9 (3/4), Danielewicz* 4 (1/4, 0/1), Koryzna* (0/2, 0/2), Keller 6 (2/8, 0/1), Rakowska 10 (2/6, 2/8), Marczyńska 2, Banasiak 2 (0/3 da 3), Gbiorczyk* 2 (0/2, 0/3), Brzustowska 2 (1/2, 0/1), Troska (0/2), Haegenbarth* 12 (5/15). All. Czyszpak

Croazia-Italia 58-56 (12-12; 16-7; 13-20; 17-17)

Croazia: Rozic ne, Loncar ne, Arnautovic* 9 (1/5, 2/6), Pavic 3 (0/4, 1/3), Matijevic, Bilic* 10 (1/5, 2/7), Majstorovic* 3 (0/1, 1/1), Gazic (0/1 da 3), Zlatoper, Vukosa* 22 (8/15, 0/2), Bakalar (0/1), Vukic* 11 (5/17, 0/1). All. Jacovic.

Italia: Giacchetti 17 (7/10, 0/1), Hassan 3 (1/7), Ostoni 8 (1/1, 2/9), Torresani, Zanetti 4 (2/3), Baldassarre 17 (4/11, 3/12), Cerè 2 (1/4, 0/1), D’Este, Gorini 5 (1/5, 1/5), Minora*, Mosconi ne, Volpato (0/2, 0/2). All. Lucchesi.

Italia-Israele 82-55 (18-13; 21-9; 19-16; 24-17)

Italia: Giacchetti 23 (5/7, 3/8), Hassan 7 (3/6, 0/1), Ostoni 13 (1/2, 3/8), Torresani* (0/2, 0/1), Zanetti 3 (1/3), Baldassarre* 16 (1/1, 3/8), Cerè* 4 (1/3, 0/1), D’Este 2 (0/1), Gorini* 6 (1/2, 1/5), Minora* 2 (1/2), Mosconi 4 (1/1, 0/3), Volpato 2 (1/3). All. Lucchesi.

Israele: Zemmel* 6 (2/5), Elmaliah* 5 (1/3, 1/5), Kanitz 7 (2/3, 0/3), Megged, Sticlaru (0/1, 0/1), Hadad 1 (0/1 da 3), Hirsch 2 (0/5), Sagi, Teichman 16 (4/9, 1/4), Yam (0/1), Yanay 12 (0/2, 4/7), Zilbershlag 6 (1/8). All. Haelion.

Com. Stam. FIP