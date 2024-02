Expocream 2024, buona anzi…buonissima la prima:  successo per il salone palermitano di pasticceria e gelateria

Oltre 2000 visitatori provenienti da tutta la Sicilia, 10 top brand espositori di fama nazionale e internazionale, masterclass e show-cooking con grandi nomi del mondo del pastry. Questo il bilancio della prima edizione di Expocream, il primo salone di pasticceria e gelateria del Sud Italia. L’evento, ideato e organizzato da Roma Cash Store & Ingross SRL, si è tenuto dal 5 al 7 febbraio 2024 presso il Saracen Hotel Sands Congress Centre a Isola delle Femmine (Palermo).

Una fiera del gusto che ha guidato professionisti e amanti della pasticceria amatoriale in un percorso espositivo finalizzato a valorizzare i prodotti dolciari delle imprese artigiane dall’ampio respiro internazionale. Tra gli espositori, diverse aziende che operano nel mercato internazionale dei prodotti da pasticceria, gelateria e forno, come Italmill, Braims, Irca, Aia, Puratos, Gelecta, Debic, Innovaction, Les vergers boiron, Lesepidado e Roma Cash Store.

“È stato un successo, una grande festa che ha coinvolto professionisti e non solo”, così commenta Gioacchino Romano, titolare di Roma Cash Store & Ingross, azienda palermitana leader nella distribuzione all’ingrosso e dettaglio di prodotti per pasticcerie, gelaterie e ristorazione. “L’idea è nata dalla volontà di creare una connessione con i nostri partner per celebrare la nostra realtà aziendale che vanta ormai più di 25 anni di esperienza nel settore”. E su una prossima edizione, ha aggiunto: “Si farà! Abbiamo già in mente qualcosa ma non vogliamo ancora svelarvi troppo”.

Un ricco palinsesto quello di Expocream 2024, capace di raccogliere le nuove e ricercate proposte del mondo della pasticceria, gelateria, ristorazione e panificazione, offrendo importanti stimoli grazie alla partecipazione di vere star del settore che si sono alternate in una staffetta del gusto con le loro dolci creazioni. Tra questi, i pastry chef di fama mondiale come Leonardo Di Carlo (pasticceria), Giovanni Pina (lievitati), Marco Pedron (prime colazioni), Sebastiano Caridi (cioccolato), Marco Orfei (gelato), Riccardo Magni (pasticceria), Roberto Rinaldini (pasticceria), Francesco Boccia (gelatine), Alessandro Tiscione (puree di frutta).

“Sono onorato di esser stato invitato e sono certo che diventerà un evento importante ogni anno”, ha commentato il Maestro Leonardo Di Carlo. “Eventi simili servono per stimolare gli appassionati e far capire loro che la vita in laboratorio è più leggera, rendendoli partecipi in un laboratorio intelligente”.

“Ci teniamo davvero tantissimo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, dallo staff ai collaboratori, incluse tutte le aziende leader del settore che ci hanno accompagnato in queste tre speciali giornate”, dichiara Giusy Inchiappa, responsabile della contabilità e attività amministrativa dell’azienda Roma Cash Store & Ingross.

