FedermotoTV: FMI e HiWay Media rinnovano l’accordo per un triennio

Gare, highlights, interviste esclusive, approfondimenti. FedermotoTV è la piattaforma OTT grazie alla quale gli appassionati possono vivere il motociclismo a tutto campo.

Un’opportunità resa possibile dalla Federazione Motociclistica Italiana e HiWay Media, il cui proficuo accordo di collaborazione – in essere fin dal 2022 – è stato rinnovato per una durata triennale.

Con 1000 contenuti disponibili, 350 ore di streaming, dall’anno del suo lancio FedermotoTV ha raggiunto le 2.000.000 di visualizzazioni. Oltre 220.000 gli utenti attivi, di cui 30.000 registrati. La community è composta da un 74% di pubblico maschile e 26% femminile, con un 40% di età compresa tra i 18 e i 34 anni.

Tutti i contenuti della piattaforma OTT sono disponibili gratuitamente per i Tesserati FMI, che prossimamente potranno guardare in diretta gli Internazionali d’Italia di Motocross e il Dunlop CIV, due delle serie motociclistiche più seguite. I non Tesserati potranno assistere a queste competizioni attivando dei pacchetti per la singola gara o per l’intero campionato. Gli Internazionali Motocross sono in programma il 4 febbraio a Riola Sardo (OR) e l’11 febbraio a Mantova. Il Dunlop CIV scatterà ad aprile con il primo dei sei weekend di gara. Diversi contenuti di FedermotoTV sono disponibili con la semplice registrazione sulla piattaforma.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “I risultati di FedermotoTV ottenuti fino ad oggi sono davvero positivi e molto incoraggianti. Per questo abbiamo deciso di rinnovare l’accordo con HiWay Media, con cui fin dall’inizio abbiamo instaurato una proficua collaborazione. La nostra piattaforma OTT rappresenta un servizio unico perché propone dirette e highlights di campionati sportivi, ma anche contenuti esclusivi che suscitano interesse in ogni tipo di motociclista. Siamo orgogliosi di poter offrire questo tipo di servizio ai nostri Moto Club e ai nostri Tesserati che potranno continuare ad apprezzarlo anche in un futuro a lungo termine. Da parte nostra ci impegneremo a proporre sempre più contenuti esclusivi e prestigiosi”.

Giuseppe Sampino, CEO HiWay Media: “Siamo entusiasti di continuare questo emozionante viaggio insieme a FMI. Ringrazio il Presidente Copioli e il suo staff che hanno creduto in noi fin dalla nascita di HWM. È un orgoglio vedere come FedermotoTV sia diventato il principale punto di riferimento per i contenuti video – live e on demand – nel panorama del motociclismo nazionale. In HiWay Media ci impegniamo costantemente a fornire soluzioni tecnologiche all’avanguardia, sviluppate attraverso il costante dialogo e l’attenzione alle esigenze dei nostri partner. Il legame con Federmoto si è formato su queste solide basi e auspichiamo che questo prosegua a lungo nel tempo”.

Com. Stam. + foto Federmoto