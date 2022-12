Feste a Leolandia, tra tradizione e le star dei cartoni animati di oggi

Pattinaggio su ghiaccio, truccabimbi, neve e tante giostre: porte aperte a Leolandia dal 23 dicembre all’8 gennaio per festeggiare con i personaggi dei cartoni animati.

Tutta la magia della tradizione natalizia, dagli addobbi ai canti, dalla neve al profumo di cioccolata calda e vin brulè, unita alla sorpresa di incontrare, finalmente dal vivo, i beniamini dei cartoni animati del momento: è la promessa di Leolandia, parco a tema per famiglie tra Bergamo e Milano che, in occasione delle vacanze scolastiche, si prepara ad un periodo di aperture no-stop, da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio compresi, con la sola esclusione del 25 dicembre.

All’ombra di un albero di Natale alto più di 20 metri, decorato con migliaia di led a basso consumo e palline colorate, grandi e piccini potranno divertirsi sulle giostre, visitare la sempreverde Minitalia, conoscere gli abitanti della Fattoria degli Animali e assistere a tanti spettacoli ed appuntamenti speciali, compreso l’incontro con Babbo Natale e la sua squadra di elfi.

Da non perdere i nuovi show con Leo e Mia, i padroni di casa del parco: Il Regno del Natale Incantato, che accoglie gli ospiti in tarda mattinata sul palco Minitalia, e La Magia del Natale, per cantare a più non posso le musiche più belle e coinvolgenti di questo periodo. Torna a grande richiesta anche Desiderio: la Melodia del Natale, musical ispirato a Broadway, per un viaggio intorno al mondo da New York al Polo Nord. Al tramonto, spazio alla spumeggiante Parata del Natale Incantato in cui fate, folletti, principi e principesse delle nevi sfilano a ritmo di musica e luci, dando vita alla cerimonia di accensione dell’albero, sotto una suggestiva nevicata.

E per condire lo spirito tradizionale delle feste con la giusta dose di sorpresa, niente di meglio dell’incontro, a tu per tu, con tutti i personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini: Masha e Orso, alle prese con lo spettacolo Il Talento di Masha, i Superpigiamini nella loro PJ Masks City, Ladybug e Chat Noir direttamente dalla serie TV Miraculous e, per i più piccoli, Bing e Flop, JJ di CoComelon e il Trenino Thomas, che li porterà anche in giro per il parco a bordo dei suoi vagoni.

Tra la romantica atmosfera della Giostra dei Cavalli e un sorvolo del parco addobbato a bordo del Gufaliante, Leolandia offre esperienze inedite anche ai visitatori più assidui, come la pista di pattinaggio su ghiaccio e le proposte degli artisti deltruccabimbi, pronti a trasformare i piccoli in fate, principi e altri protagonisti dell’inverno.

Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, dichiara: “Anche alla luce di tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, l’atmosfera di un Natale autentico è qualcosa di prezioso, da custodire gelosamente e condividere insieme ai piccoli. Questo per noi è il momento più bello dell’anno: lo sguardo di stupore dei bambini è impagabile, specialmente quando la tradizione incontra il nuovo rappresentato dai personaggi dei cartoni animati, che finalmente escono dagli schermi e prendono vita, interagendo con i loro piccoli fan”.

Tante le opportunità per regalarsi o regalare una visita a Leolandia: per gli indecisi sulla notte di Capodanno o per chi vuole trascorrere un paio di giorni in un mondo fatato, il pacchetto Parco+Hotel, da prenotare online, permette di approfittare di ottime tariffe. Chi, invece, desidera regalare i biglietti di Leolandia per il 2023, può scegliere tra i biglietti a data libera, con o senza pass prioritario, e gli abbonamenti, ricevendo un ingresso omaggio per sé da utilizzare nel periodo natalizio, entro l’8 gennaio.

Tutte le promozioni e le informazioni per visitare il parco durante l’apertura straordinaria si possono trovare sul sito leolandia.it.

Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169.

