Festività natalizie a Marsala. Più aree pedonali in centro. Limiti al transito veicolare in via Roma nei fine settimana

Interessate al provvedimento della Polizia Municipale di Marsala sono le vie Roma, Dello Sbarco e Libertà. In queste strade, fino al prossimo 7 gennaio restano in vigore sia divieti di accesso che di sosta, limitatamente alle giornate (in specifiche fasce orarie) di sabato e domenica, nonché nel corso delle ricorrenze festive.

L’Amministrazione Grillo, in pratica, intende agevolare una sicura aggregazione sociale anche in quelle aree di quotidiano transito veicolare che, soprattutto nel fine settimana, sono pure frequentate da cittadini e visitatori che si muovono a piedi per lo shopping o per una semplice passeggiata. A maggior ragione, la limitazione alla circolazione veicolare si rende opportuna nel periodo delle festività, riducendo al contempo emissioni di CO2 e rumori nelle zone interessate. Vediamo, in particolare, cosa dispone l’Ordinanza Municipale in vigore nelle giornate di sabato (dalle ore 16 alle ore 20) e domenica/festivi (dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 20), fino a gennaio 2024:

– divieto di accesso e sosta su via Roma, tratto compreso tra le vie Crispi e Itria (consentito il transito da via G. Bruno, solo per immettersi su via Spanò);

– divieto di accesso e sosta in via Dello Sbarco, tratto compreso tra le vie F. Aprile e Roma;

– senso unico di marcia in via Libertà, tratto compreso tra le vie Spanò e Itria con direzione verso quest’ultima.

Le eccezioni ai divieti istituiti – così come indicato nel provvedimento – riguardano disabili, residenti e titolari di passi carrabili.

Com. Stam.