Autorizzati a lasciare il raduno Momo Diouf e Michele Ruzzier. FIBA comunica che il Senegal non prenderà parte alla competizione. Azzurri già in semifinale. Esordio il 1° luglio contro il Portorico (16.30)

Inizierà con un giorno di ritardo l’avventura dell’Italia al FIBA Olympic Qualifying Tournament di Belgrado. Il match d’esordio degli Azzurri, previsto per mercoledì 30 giugno, non si disputerà a causa del forfait del Senegal, costretto a rinunciare alla partecipazione per via di una serie di accertate positività al COVID-19 di alcuni membri del gruppo squadra.

Lo ha fatto sapere la FIBA attraverso la seguente nota stampa:

La nazionale del Senegal non parteciperà al FIBA Olympic Qualifying Tournament di Belgrado

FIBA è stata informata dalla Federazione Nazionale del Senegal di alcuni casi di COVID-19 durante la preparazione in Germania. Nonostante i continui sforzi di FIBA e della Federazione Pallacanestro tedesca, la squadra non sarà in grado di viaggiare verso Belgrado e competere al FIBA Olympic Qualifying Tournament di Belgrado.

Le partite Portorico vs Senegal e Senegal vs Italia non si disputeranno ed il Senegal perderà entrambe le gare per forfait. Le restanti gare a Belgrado non ne vengono condizionate ed il programma delle stesse resta invariato. FIBA continuerà a monitorare la situazione riguardo al COVID-19 e comunicherà ulteriori aggiornamenti riguardo alle proprie competizioni ove necessario.

Nel frattempo il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha scelto i 12 Azzurri che prenderanno parte al torneo, autorizzando Momo Diouf e Michele Ruzzier a lasciare il raduno di Belgrado.

L’Italia debutterà ufficialmente il primo luglio contro il Portorico alle 16.30 (dirette su Sky Sport e Rai Sport) e a seconda del risultato giocherà poi la semifinale il 3 luglio (orario da definire) contro una delle tre squadre dell’altro mini girone (Serbia, Repubblica Dominicana e Filippine).

Il torneo inizierà regolarmente domani con il match tra Serbia e Repubblica Dominicana (20.15, diretta Sky Sport). Finale in calendario domenica 4 luglio alle 20.30.

I 12 Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)



All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Il programma

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Tutto il torneo in diretta su Sky Sport HD

Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata)

Repubblica Dominicana-Serbia (ore 20.15)

30 giugno

Senegal-Italia (cancellata)

Serbia-Filippine (ore 20.15)

1° luglio

Italia-Portorico (ore 16.30)

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)

3 luglio

Semifinali (13.00 e 16.00)

4 luglio

Finale (20.30)

Com. Stam.