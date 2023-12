Ficarazzi: Alla “Scinnutella” attraversamento pedonale pericoloso. I residenti chiedono un semaforo. Lanciata una petizione

Auto a velocità elevata e attraversamento pedonale pericoloso. Carmelo Pantano amministratore della pagina Ficarazzi Blog accoglie le richieste dei propri concittadini e lancia una petizione online

“Alcuni cittadini ci hanno segnalato e abbiamo constatato con i diretti interessati che l’attraversamento pedonale in prossimità del civico 975 si Corso Umberto (zona Scinnutella), è davvero pericoloso in particolare modo nelle ore serali e notturne dove le auto transitano a velocità elevata. Nello stesso punto esiste uno scivolo per diversamente abili con un attraversamento pedonale destinato a coloro che utilizzano una carrozzina. Pertanto, chiediamo l’installazione di un semaforo in questo punto critico per garantire la sicurezza dei pedoni e delle persone con disabilità. Inoltre l’impianto semaforico potrebbe tornare utile all’attraversamento degli alunni che frequentano il plesso scolastico di Via dell’Aria e a chi si reca nel parcheggio per conferire la differenziata nell’ isola ecologica.

Visto che da tempo Anas ha trasferito la competenza del Corso Umberto al Comune in quanto assimilabile a traversa interna chiediamo a Giovanni Giallombardo Sindaco di Ficarazzi che venga installato un semaforo a chiamata, o dissuasori in prossimità del punto critico”. La speranza, quantomeno dei residenti, è che l’attraversamento pedonale possa essere messo in sicurezza il prima possibile. Allo stesso tempo chiediamo al Comune di Ficarazzi e alle autorità competenti di prendere immediatamente provvedimenti per garantire la sicurezza dei suoi cittadini.

Abbiamo avviato una petizione che vi invitiamo a firmare se ritenete necessario far installare un semaforo a Ficarazzi.

Apri il link e firma la petizione 👇

https://chng.it/DntM5VM4fJ

Com. Stam. + foto