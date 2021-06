Tutto pronto in casa JustMary Messina Cocuzza per la finale playoff con il Basket School Messina in programma domenica 13 giugno alle ore 19:00 al PalaCocuzza di San Filippo del Mela.

Lo straordinario campionato della matricola JustMary Messina Cocuzza prosegue dunque con il match decisivo per l’assegnazione del titolo regionale e che garantisce un pass per gli spareggi nazionali per la promozione in serie B. L’avversario, in un derby tutto peloritano è il Basket School Messina, unico team a battere i giallorossi in questa stagione, sia in casa l’11 aprile (70-75 all’andata) che in trasferta il 23 maggio (77-69). La formazione guidata da coach Sidoti e dal vice Paladina può contare sul terzetto Pocius (18,3 punti a gara), Manfrè (17,1) e De Angelis (16,2) che da solo realizza i due terzi dei punti della squadra. In cabina di regia si alternano l’esperto Nino Sidoti (7,1) e il giovane Genovese (4,1), fra gli esterni tanti minuti per l’ex Patti e Torrenova Busco (8,1) e il prodotto locale capitan Scimone (2,8), sotto le plance bene il giovane Tartamella (3,3). Completano il roster gli under Olivo, Doria, Elia Sidoti, Giaimo, Freni, Arena e Muscolino con i primi due spesso chiamati a dare una mano.

Palla a due per JustMary Messina Cocuzza – Basket School Messina domenica 13 giugno alle ore 19:00 al PalaCocuzza di San Filippo del Mela, arbitreranno Alessandro Lorefice di Ragusa (RG) e Alex Di Mauro di Priolo Gargallo (SR). La collaudata coppia ha già arbitrato gli ospiti nella trasferta col Cus Catania (vittoria 61-69 per il Basket School) e nella semifinale con il Castanea in semifinale (vittoria per 73-77) e la JustMary nel match casalingo contro Castanea (vittoria per 86-72) e nella trasferta contro il Basket School (sconfitta per 77-69).

Sulla pagina Facebook ufficiale a partire dalle 18:50 sarà disponibile la diretta streaming integrale del match: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

LE MODALITÀ DI ACCESSO

Il match, in osservanza del protocollo Fip relativo al Covid 19 e al decreto legge del 22 aprile 2021 art. 5, comma 2, prevede la presenza del pubblico in numero limitato rispetto alla capienza dell’impianto, saranno dunque 91 i posti a disposizione, con una quota riservata al Basket School Messina. I sostenitori della formazione ospite dovranno prenotarsi tramite le modalità predisposte dalla società Basket School Messina.

Per i tifosi della Just Mary Messina per accedere al palazzetto sarà necessario prenotarsi tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza (www.facebook.com/nuovapallacanestromessina) e possedere o il certificato di vaccinazione o il certificato esito tampone rapido negativo nelle ultime 48 ore o il certificato di avvenuta guarigione dal Covid entro 6 mesi antecedenti. Si ricorda che in caso di mancata presentazione della documentazione sopra elencata il giorno della partita non sarà consentito l’ingresso e che l’accesso all’impianto dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre le ore 18:40.

