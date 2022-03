Finalmente riaperta la Casa delle Farfalle a Marsala! Inaugurato il giardino tropicale allestito a Palazzo Grignani

MARSALA (TP) – Finalmente aperta a Marsala la nuova Casa delle Farfalle. Grande attesa e grande entusiasmo per l’inaugurazione avvenuta stamani alla presenza del sindaco Massimo Grillo, del vicesindaco Paolo Ruggieri, dell’assessore al Turismo, Oreste Alagna, del curatore e organizzatore Enzo Scarso e di varie autorità cittadine tra cui i rappresentanti dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto.

Si riallacciano i nodi di un’avventura iniziata un paio di anni fa: l’esperienza di un meraviglioso giardino tropicale urbano adesso allestito nel complesso monumentale di Palazzo Grignani (Piazza Carmine)

L’evento, complice la meravigliosa giornata di sole, ha richiamato un gran numero di visitatori di tutte le età, facendo registrare un primo boom di presenze. In visita anche alcune scolaresche che potranno tornare anche con i propri genitori. Agli studenti in visita alla Casa delle Farfalle di Marsala viene infatti consegnato un biglietto per tornare con i familiari per trascorrere ancora del tempo all’interno della struttura.

Da parte di tutti grande gradimento. Del resto lo spettacolo non era di quelli che si vedono ogni giorno: la leggerezza di centinaia di ali in volo, sfumature di colore sfavillanti al sole, e la magnificenza della natura che si risveglia.

Sorpresi e ammirati, i primi visitatori si sono ritrovati in una vera oasi di bellezza, tra piante rare e farfalle dai mille colori. Anche i più curiosi sono rimasti soddisfatti: gli esperti naturalisti hanno fornito ogni curiosità, dal ciclo di vita alla riproduzione, senza dimenticare di aggiungere qualche aneddoto. Il progetto infatti fin dall’inizio ha voluto rendere libero il visitatore di vivere l’esperienza che più desidera all’interno della Casa delle Farfalle: potrà trovarvi spunti didattici, oltre allo spirito ludico e naturalistico. La Casa delle Farfalle sarà visitabile a Marsala fino al prossimo giugno e sono già attive e numerose le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche al numero 392 7691183. Per i contatti e le informazioni è possibile scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com, i canali social su facebook (https://www.facebook.com/casadellefarfallemarsala) e instagram (www.instagram.com/casadellefarfallesicilia). Quest’anno la Casa delle Farfalle raddoppia i suoi appuntamenti in Sicilia. Venerdì 11 marzo sarà infatti inaugurata anche a Palermo.

Dove e Quando?

Marsala: Palazzo Grignani (Piazza Carmine) dal 4 marzo 2022