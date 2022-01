Finanziati 5 milioni per la rigenerazione urbana

Bronte – Arrivano i primi finanziamenti del 2022. I progetti di rigenerazione urbana presentati dal Comune per ben 5 milioni di euro sono stati inseriti all’interno della graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Interno.

Di fatto, quindi, sono stati finanziati. “Una notizia meravigliosa! – commenta il sindaco Pino Firrarello – Nonostante i criteri stringenti e le difficoltà a reperire un piano di progetti che potesse aderire perfettamente alle prerogative, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni ci comunica che tutti i progetti di rigenerazione urbana presentati da Bronte saranno finanziati!

Il piano di rigenerazione impatterà sull’area dello Stadio Comunale e vie limitrofe fornendo una nuova prospettiva verde, sostenibile e smart per le migliaia di brontesi che ogni giorno usufruiscono del nostro polo sportivo.

Con queste risorse, infatti, – continua – prevediamo di rendere Bronte più ospitale, più bella, più efficiente, attrattiva e competitiva, per migliorare la qualità della vita dei residenti e dei visitatori. Riqualificheremo – conclude – alcune aree della città che avendo perso da tempo l’originaria funzione, versano in stato di abbandono o ancora peggio degrado”.

Ma vediamo in dettaglio quali opere sono state inserite in progetto.

Il completamento del Polo sportivo con annesso campo di calcio, palazzetto dello sport e campo da tennis, con la realizzazione del parcheggio per le auto, oggi assente. La sistemazione del Parco urbano dietro le scuole medie “Castiglione”, che sarà dotato di servizi igienici ed opportuno arredo.

La sistemazione della palestra tenda e di un’area in pieno centro storico in via Santi. Il completamento di via Dalmazia fino a via Cilea e la realizzazione di tutti i servizi come fognatura e pubblica illuminazione.

Un’area a verde posta a monte del campetto da tennis, oggi particolarmente degradata, sarà trasformata in area funzionale attrezzata e farà anche da nuovo ingresso al campo da tennis. La sistemazione del centro sportivo di via Selvaggi, purtroppo vandalizzato. La riqualificazione dell’area di via Livatino. I lavori per restituire l’agibilità alla storica tribuna “Scala” del campo di calcio. Il rifacimento dell’illuminazione del campo di calcio. La riqualificazione delle aree a verde attorno i 54 alloggi popolari del quartiere Sciarotta e della Villa comunale.

“Ringrazio la Giunta l’Ufficio tecnico, i consulenti e tutti coloro che hanno collaborato. – conclude Firrarello – Continuiamo, un tassello dopo l’altro, a mettere in piedi la Bronte del futuro, pronti per le sfide del PNRR”.

