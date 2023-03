Finanziato sistema sicurezza della refezione scolastica della materna comunale “Quasimodo”

Ancora una volta le scuole di Riposto ottengono i necessari fondi per il sistema sicurezza dei locali e per il rilancio di servizi di eccellenza come la refezione scolastica. 190 mila euro è la somma finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in favore della scuola Materna Quasimodo di Riposto, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

«Con questo importante finanziamento – dichiara il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano che ha seguito l’iter procedurale – continuiamo a migliorare le condizioni dell’edilizia scolastica della nostra città, investendo tutte le risorse possibili derivanti da finanziamenti esterni per i quali ci siamo spesi. Siamo soddisfatti di aver centrato questo ennesimo risultato anche per la Materna “Quasimodo”, frutto di un intenso coordinamento tra enti e dell’impegno degli uffici comunali, a favore di una comunità scolastica in continua crescita che ha bisogno sempre più di una politica amministrativa attenta alle sue esigenze. La funzionalità e la sicurezza delle scuole sono sempre state le priorità di questa Amministrazione”. Per la materna comunale “Quasimodo”, i lavori consistono nella necessaria messa in sicurezza del locale adibito a mensa scolastica, con la previsione di alcuni interventi sugli impianti idrico- sanitari, elettrici e termici, e con installazione di impianti di climatizzazione adeguatamente dimensionati. Prevista anche la sostituzione degli infissi ammalorati e danneggiati della cucina e del refettorio prevedendo altri infissi del tipo a taglio termico. Nell’ambito del piano progettuale è stato preventivato l’acquisto di nuove attrezzature, al fine di migliorare la funzionalità e l’efficienza della cucina dell’edificio scolastico, che, attualmente, serve circa 350 pasti al giorno. L’assessore alla Pubblica Istruzione, Paola Emanuele: “Un servizio come quello della refezione scolastica, che si cerca a tutt’oggi di mantenere con grandi sacrifici, meritava lo svecchiamento logistico che, grazie al finanziamento ottenuto, sarà posto in essere. Questi interventi serviranno a dare giustizia anche all’impegno di tutti quei dipendenti che con grande impegno ci aiutano ad assicurare le attività”.

