Parte davvero alla grande la nuova stagione sportiva firmata Fisdir Sicilia, con due raduni di preparazione agonistica validi per la partecipazione ai SUDS Open EuroTriGames, evento multidisciplinare riservato alla sindrome di Down, in programma dal 4 all’11 ottobre 2021 prossimi a Ferrara.

Un’importantissima manifestazione sportiva che sancisce l’inizio della nuova stagione agonistica siciliana.Le sedute di allenamento saranno effettuate sotto la supervisione referente Tecnico Nazionale FISDIR per il Tennistavolo, Marzia Bucca, degli allenatori Nazionali FISDIR di Calcio a 5 Federico Puglisi e Angelo D’Auria nonché il collaboratore tecnico FISDIR Francesco Funaro e dell’alenatore nazionale Fisdir Giosuè Giglio.

Primo dei due raduni di preparazione, sarà quello che coinvolgerà gli atleti del settore Tennistavolo e si svolgerà i prossimi 2 e 3 settembre presso la palestra dell’ I.C. Borsellino Ajello”, sito a Mazara del Vallo in via Monsignor Audino 1 con la seguente scansione oraria: 02/09/2021 – unica seduta di alle ore 15,00/18,00 e 03/09/2021 – 1^ seduta ore 9,00/12,00 – 2^ seduta ore 15,30/18,30. Parteciperanno gli atleti Francesco Asaro, Gessica Ingrao e Anna Abate.

Per l’evento saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel protocollo di sicurezza anti Covid-19, sia per quanto riguarda l’ingresso che lo svolgjmento della manifestazione, emanato dalla FISDIR e pubblicato alla selezione Covid del sito internet federale, fermo restando l’applicazione di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle autorità locali per l’accesso e l’utilizzo dell’impianto gara.

Ad esso, seguirà il raduno di preparazione degli atleti dei gruppi di judo e di calcio a 5 che si svolgerà il prossimo 4 settembre presso l’impianto sportivo “Campetti Lombardo” di Caltanissetta in via Pietro Leone. Parteciperanno al raduno gli atleti del settore Judo Davide Migliore (ASD Special Boys) e Gabriele Zarbo (SSD Conca d’Oro), e quelli del settore Calcio a 5 Carmelo Messina (ASD Vita Nova), Vincenzo Funaro (ASD Vita Nova) e Filippo Talluto (ASD Telimar).

Le sedute di allenamento saranno così suddivise: 1^ seduta ore 10:00/12:30, 2^ seduta ore 15:00/17:30. Cosi come per il precedente raduno, anche per questo evento saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel protocollo di sicurezza anti covid-19 emanato dalla FISDIR e pubblicato alla selezione Covid del sito internet federale, fermo restando l’applicazione di eventuali ulteriori disposizioni emanate dalle autorità locali per l’accesso e l’utilizzo dell’impianto gara.

