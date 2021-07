Operativi collegamenti tra circa 20 città siciliane e l’Italia continentale – Attivate nuove tratte anche con le aree costiere, a supporto del turismo balneare – La Sicilia collegata con l’estero anche con un solo cambio grazie alla rete globale di FlixBus – Tutte le nuove tratte in vendita sul sito flixbus.it, via app e presso i rivenditori ufficiali

Milano – A poche settimane dal primo potenziamento delle tratte con l’isola, FlixBus torna ad ampliare i collegamenti con la Sicilia, per offrire a chi parte dalla regione un servizio di mobilità ancora più capillare e supportare, al tempo stesso, la ripresa delle attività turistiche sul territorio, offrendosi come soluzione preferenziale per i visitatori in arrivo dall’Italia continentale.

Il rafforzamento della rete degli autobus verdi coinvolge sia le grandi città siciliane, che potranno giovare di nuovi collegamenti con molte destinazioni del centro e Nord Italia e nuove connessioni con le altre aree del Mezzogiorno, sia le piccole località costiere e dell’entroterra, che potranno beneficiare per l’intero periodo estivo di un incremento dei flussi turistici dalle altre regioni.

Secondo un’indagine Istat, infatti, questa estate più di 9 Italiani su 10 trascorreranno le vacanze in Italia, e 6 su 10 si sposteranno fuori regione. Coerentemente con questa tendenza, e in linea con l’attrattività turistica della Sicilia, FlixBus punta ora a rendere ancora più accessibile il suo territorio, con l’obiettivo di valorizzarne l’immenso patrimonio paesaggistico e storico-culturale.

Palermo: con pochi cambi, il capoluogo è raggiungibile con FlixBus anche dall’estero

Meta turistica di prestigio internazionale non solo per i suoi tesori artistici ma anche per le sue spiagge mozzafiato, Palermo gode di collegamenti notturni diretti con sette città italiane: Milano, Torino, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Firenze e la località di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

Inoltre, grazie all’elevato numero di interscambi possibili nelle fermate di Milano, Torino, Bologna e Firenze, nodi strategici di interconnessione all’interno della rete globale di FlixBus, il capoluogo potrà accogliere visitatori in arrivo da tutta Italia e persino dall’estero, mentre Villa San Giovanni si offrirà come snodo privilegiato per chi vorrà raggiungere Palermo dalle altre regioni del Sud.

Nel Catanese: Catania collegata con più di 50 città. Operative connessioni anche con Acireale

Continua a crescere il numero delle tratte con Catania , che si conferma uno dei maggiori hub della rete FlixBus nel Sud Italia. Ai 50 centri già collegati con la Città dell’Elefante, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Bari, Pescara e Ancona, si aggiungono ora Venezia, Padova e Ferrara, con la possibilità, per il territorio, di beneficiare di nuovi arrivi anche dal Nordest.

Ma Catania si offre anche come meta ideale in un’ottica di turismo di prossimità, grazie alle tratte attive con molte delle principali città calabresi, come Cosenza, Rende e Lamezia Terme.

Gli autobus verdi di FlixBus fermano inoltre ad Acireale , che l’operatore collega direttamente con la Calabria e diverse località della costa adriatica, in linea con la volontà di investire sui medi e piccoli centri del Paese per valorizzare il patrimonio artistico e culturale nazionale nell’ottica di un generale rilancio del turismo.

Nel Messinese: crescono anche le tratte con la “Porta della Sicilia”. Da 17 città verso Taormina

Anche Messina vede ampliato il numero di collegamenti disponibili con l’Italia continentale: alle tratte operative con 50 centri italiani, fra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Bari, Cosenza, Pescara e Ancona, si aggiungono Venezia, Padova e Ferrara, riconfermando la funzione della città quale nodo strategico sulle rotte che collegano la Sicilia con il resto del Paese.

Inoltre, l’operatività dei collegamenti fra Taormina e 17 città italiane riflette la volontà, da parte di FlixBus, di garantire un servizio capillare ed efficace per raggiungere le aree costiere del Paese, valorizzando il patrimonio naturalistico e paesaggistico per contribuire a supportare attivamente il rilancio del settore turistico.

Nel Siracusano: da Siracusa e Augusta si raggiungono ora anche Napoli e Salerno

Il nuovo potenziamento dei collegamenti con la Sicilia ribadisce il ruolo di Siracusa e Augusta quali snodi di raccordo per le rotte attive fra l’Isola e il resto del Mezzogiorno italiano: alle tratte attive con Villa San Giovanni e Lamezia Terme in Calabria, con Policoro in Basilicata e con Bari, Foggia, Taranto, Andria e Barletta in Puglia si aggiungono ora quelle attive con Napoli e Salerno.

Inoltre, grazie alle tante interconnessioni disponibili soprattutto a Napoli, Salerno, Bari, Foggia e Taranto, il Siracusano potrà addirittura accogliere turisti provenienti dall’estero per tutta l’estate.

Nel Ragusano: Ragusa e Modica collegate con tre nodi strategici della rete in Calabria e Campania

Per quanto riguarda il Ragusano, sono attivi da oggi collegamenti diretti fra Ragusa e Modica e Villa San Giovanni, Salerno e Napoli. Mentre Villa San Giovanni si offre come hub di interscambio preferenziale per molte delle principali rotte FlixBus che collegano il Sud con il centro e il Nord Italia, con la possibilità di veicolare i flussi di visitatori in arrivo da città come Roma, Milano e Torino, Salerno e Napoli si configurano come possibili nodi di interconnessione anche per i turisti in arrivo dalla Francia grazie alle tratte operative con Lione.

Nell’Agrigentino: al capoluogo e Canicattì si aggiungono quattro località costiere

Nell’ambito del potenziamento di rete in corso, la provincia di Agrigento assiste a un incremento rilevante dei collegamenti con l’Italia continentale. Ai collegamenti già operativi fra il capoluogo e Canicattì e importanti centri del Paese quali Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze si affiancano nuove rotte che collegheranno Menfi , Montallegro , Siculiana e Porto Empedocle con Villa San Giovanni e Roma. In questo modo, il litorale potrà giovare di nuovi arrivi non solo dalla Calabria e dalla Capitale, ma da tutta Italia e dall’estero grazie alla possibilità di interconnessioni.

Caltanissetta ed Enna: salgono a 13 le destinazioni raggiungibili con FlixBus

La volontà, da parte di FlixBus, di agevolare i flussi turistici lungo itinerari meno battuti rispetto a quelli solitamente presidiati dal turismo di massa si concretizza anche nel potenziamento delle tratte attive con Caltanissetta ed Enna per indirizzare nuovi visitatori alla scoperta dell’entroterra siciliano. Ai centri già collegati, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze, vanno ad aggiungersi ora Ferrara, Padova e Venezia, che si offriranno ovviamente, viceversa, anche come possibili destinazioni turistiche ai passeggeri in partenza dalle due città.

Nel Trapanese: Mazara del Vallo e Castelvetrano collegate con Roma e la Calabria senza cambi

Anche la provincia di Trapani trarrà vantaggio dal consolidamento della rete FlixBus in corso sul territorio siciliano, con l’operatività di nuovi collegamenti fra Mazara del Vallo e Castelvetrano e Villa San Giovanni e Roma. Le due città si offriranno così anche come punti strategici di arrivo nel network degli autobus verdi per chi desidera andare alla scoperta della Sicilia Occidentale.

Sicurezza a bordo: tutte le misure messe in atto da FlixBus

Per tutelare la salute dei passeggeri e del personale di bordo, e garantire così a tutti una piacevole esperienza di viaggio, FlixBus ha implementato un esaustivo protocollo di sicurezza: tra le misure implementate, si possono citare la sanificazione degli autobus al termine di ogni corsa, l’obbligo di mascherina per l’intera durata del viaggio e nelle fasi di imbarco e di sbarco e la misurazione della temperatura e il controllo touch-less di biglietti e documenti al momento del check-in.

Una panoramica completa delle misure di tutela della salute implementate da FlixBus è visibile qui.

