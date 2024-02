FMI e Arrow: una nuova partnership tra Velocità e Mototurismo

Roma. Dunlop CIV, Rally FIM e Trofeo delle Regioni. Da un lato il meglio della velocità nazionale, dall’altro due tra gli eventi più prestigiosi del Mototurismo. Sono questi gli ambiti in cui si muoverà la nuova partnership tra la Federazione Motociclistica Italiana e Arrow, leader mondiale nella produzione di sistemi di scarico per le moto.

Le due realtà annunciano con entusiasmo questo importante accordo, che vedrà Arrow diventare Official Sponsor del Dunlop CIV e contribuire quindi con la sua tecnologia al miglioramento delle prestazioni delle moto partecipanti. Arrow sarà inoltre presente in circuito con un proprio mezzo di supporto e avrà la titolazione del primo Round di Campionato a Misano (6-7 aprile).



Parlando di Mototurismo, Arrow diventerà l’Official Partner del Rally FIM 2024, offrendo il proprio sostegno all’evento mototuristico più atteso dell’anno, in programma dal 26 al 28 giugno a Chianciano Terme. L’azienda ricoprirà la stessa qualifica per il Trofeo delle Regioni FMI, sostenendo la competizione che mette in luce il meglio del Mototurismo regionale italiano.



Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo lieti di accogliere Arrow tra i nostri partner. La presenza di quest’azienda in eventi così importanti per noi come Dunlop CIV, Rally FIM e Trofeo delle Regioni non potrà che alzare ulteriormente il livello delle manifestazioni”.



Mauro Corgnoli, Direttore Generale Arrow Special Part: “La nostra partnership con la FMI è un passo avanti significativo. Essere parte integrante di eventi chiave come il Dunlop CIV, il Rally FIM 2024 e il Trofeo delle Regioni è un onore. Ci impegniamo a offrire tecnologia all’avanguardia e passione per il motociclismo”.

Com. Stam. + foto Federmoto