Foligno attende il via “tricolore” dei rallies su terra: il 9 e 10 marzo la terza edizione del rally

La competizione è stata “alzata” al rango tricolore sia per le vetture moderne che storiche e si svolgerà su ben 9 prove speciali.

Foligno (Perugia) – Manca poco più di un mese al 3° Rally Città di Foligno, gara che in sole due stagioni si è guadagnata l’ingresso nel “giro” tricolore. In programma per il 9 e 10 marzo, sarà infatti la gara di apertura di ben due Campionati Italiani di rally, quello “Terra” e quello “Terra Storico”, certamente un premio alla passione ed alla professionalità dell’organizzazione, la PRS Group, supportata con forza dalla locale Amministrazione Comunale.

La competizione ha già pronto il percorso, che attraverserà il territorio intorno alla città della Quintana, con una lunghezza totale di 286 chilometri dei quali 76 di Prove Speciali, nel dettaglio 3 da ripetere 3 volte, un compendio di sfide emozionanti, estremamente tecniche e selettive quanto anche avvincenti. Si sta intanto avvicinando la data dell’apertura iscrizioni, prevista per mercoledì 7 febbraio, periodo che andrà ad allungarsi fino al successivo mercoledì 28.



Il Rally Città di Foligno 2024 entrerà nella sua fase “calda” venerdì 8 marzo, dalle 18:00 alle 16:00, con le ricognizioni del percorso, seguite (ore 17,00) dal briefing in presenza obbligatoria organizzato alla Direzione Gara nel Delifina Palace Hotel, sede anche delle successive operazioni di verifica sportiva.

Intensa la giornata di sabato 09 marzo, con inizio dalle ore 08,00 e fino alle 12,30 con le verifiche tecniche organizzate al Parco Assistenza, zona Ind. La Paciana in Foligno. Poi, dalle 11,00 alle 12,30 avranno luogo le prove libere della “Qualifying stage” e dalle 13,00 alle 14,00 la “Qualifying Stage” riservata ai Prioritari ed alle vetture Rally2/R5.

Dalle 14,15 alle 17,00 è in programma lo “Shakedown” (il test con le vetture da gara, riservato a chi non farà la “Qualifying Stage”), per arrivare quindi alla cerimonia di partenza in Piazza della Repubblica in Foligno alle ore 19,01, dopo la quale i concorrenti porteranno le vetture al parco chiuso notturno in Viale Marconi a Foligno.

Domenica 10 marzo il clou, i concorrenti lasceranno il riordinamento notturno dalle ore 07,31. Le 9 sfide cronometrate saranno nell’arco di tutta la giornata con la bandiera a scacchi pronta a sventolare in Piazza della Repubblica dalle ore 17,30, con premiazione sul palco.

NELLA FOTO: IL FOLIGNATE FRANCESCO FANARI DURANTE L’EDIZIONE DEL 2023 (Foto RaceEmotion)

