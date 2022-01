Francesco Solimeno è un calciatore granata

Trapani – La Società FC Trapani 1905 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive, con la formula del prestito, del calciatore Francesco Solimeno di proprietà del Benevento.

Classe 2002, terzino sinistro, Solimeno ha iniziato la sua carriera sportiva nelle giovanili del Benevento, con cui ha giocato nelle formazioni Under 15, Under 16, Under 17 e Primavera. Nella scorsa stagione sportiva l’esperienza con la Vastese, per poi rientrare a Benevento, società che, nell’attuale stagione, lo ha girato in prestito al Nardò, in Serie D – Girone H. Rientrato dal prestito nel corso della finestra di mercato invernale, ora l’arrivo al Trapani.

“Penso che Trapani sia un’ottima piazza per continuare a fare esperienza e migliorare, una piazza che può dare tanto, sia a livello di motivazione personale, sia come gruppo – ha detto Solimeno -. Rientrato dal prestito, dopo i cinque mesi al Nardò, ho voluto nuovamente allontanarmi da casa, perché ritengo che ciò che sia positivo per il mio percorso di crescita, ci siano sempre motivazioni in più, ci si rilassi di meno. Tra l’altro – ha aggiunto – a me piace molto la Sicilia, anche se non ho mai avuto la possibilità di visitarla bene”.

Francesco Solimeno ha scelto la maglia numero 90.

