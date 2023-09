Gabriele Corsi torna dopo l’enorme successo di critica e ascolti con “Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo”

Il popolare game show internazionale “DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO” torna dopo il grande successo delle edizioni precedenti per la sua quarta stagione, sfidando i concorrenti a cantare i più grandi successi della musica, senza mai dimenticare le parole. Padrone di casa dello show, Gabriele Corsi, che riaccenderà l’access del NOVE dall’11 settembre dal lunedi’ al venerdi alle 20:25 sul NOVE.

Prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, il programma metterà alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sulle note dei più grandi successi della storia del pop. In ogni puntata, tre concorrenti dovranno esibirsi proprio come nei migliori karaoke, fino a quando improvvisamente la musica si fermerà e scompariranno le parole. E’ in quel momento che gli sfidanti dovranno sfoderare le loro doti e dimostrare di conoscere senza esitazioni testo e melodia.

I due concorrenti che ottengono il maggior punteggio nella prima manche, proseguono nella manche del “duello”, ma solo uno di loro andrà alla scalata finale. Al vincitore della puntata l’onore e onere di partecipare alla puntata successiva con due nuovi sfidanti. In ogni puntata, oltre al premio di 5.000 euro in gettoni d’oro in palio, protagonista è anche il pubblico, sia in platea che sul palco, che canta appassionatamente le canzoni del passato e le hit del momento.

Per questa nuova stagione, grandi novità a partire dallo studio, dai colori e le grafiche che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente e avvincente per i telespettatori. Lo studio è stato rinnovato con un design moderno e accattivante, mentre i colori e le grafiche sono stati aggiornati per creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Inoltre, una delle categorie di gioco presenta un valore nascosto, che aggiunge suspense e sorprese alle sfide affrontate dai concorrenti. Anche per questa stagione, grandi ospiti di puntata arricchiranno ulteriormente l’esperienza, regalando emozioni e divertimento al pubblico. L’ultima edizione di “DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO” ha conquistato un grande successo con una media di 569.000 telespettatori con il 2,73% di share, (miglior risultato di sempre per l’ access del canale Nove) con un +62% di share rispetto alla prima stagione. La puntata record di sempre del programma, il finale della seconda stagione ha registrato 875.000 con il 4,14% di share, mentre la più seguita della terza stagione ha raggiunto il 3,22 % di share con 714.000 spettatori.

La quarta stagione di “DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO” è prodotta da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Gli episodi del programma saranno disponibili su Nove dall’11 setembre e accessibili in streaming su discovery+.

Ph @Fabrizio de Blasio

