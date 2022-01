Gelarda – Pitarresi caos al Papireto. Comune incapace di regolare viabilità

“Via Papireto è chiusa al traffico già da un mese per lo straripamento del canale Papireto e tanti sono i disagi che stanno vivendo i cittadini”, a dichiararlo il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda insieme con la consigliera Maria Pitarresi .

“Si è chiusa la strada per motivi di sicurezza e ancora non è chiaro chi dovrà fare i lavori e quanto dureranno – proseguono -. In realtà non è chiara l’entità del danno di un canale antichissimo, ma privo di manutenzione negli ultimi decenni. Ad aggravare la situazione, già :di per se molto delicata, è stata l’incapacità, da parte dell’assessorato alla mobilità, di regolamentare la viabilità della zona.

I cittadini si sono ritrovati abbandonati a se stessi e in difficoltà. Costretti a prendere strade strette, a malapena buone per un’auto o a senso unico come quella di via Matteo Bonello. Quest’ultima strada che, con un po di buon senso, si potrebbe regolare con un semaforo con vicolo Pirriaturi. E per di più, senza la presenza della polizia Municipale.

Abbiamo inviato una nota all’assessore Catania perché intervenga immediatamente e prenda i dovuti provvedimenti – concludono Gelarda e Pitarresi – . Ai ritardi per i lavori che temiamo ci saranno, non possono sommarsi anche le assenze per cercare almeno di regolare il traffico”, affermano Gelarda e Pitarresi

