WAY Experience ATLANTYCA Entertainment e GENERAL SERVICE & SECURITY presentano Geronimo Stilton Live Experience “Viaggio nel tempo” a Trieste Nuova tappa della Grande Mostra ora in tour nazionale Dall’11 marzo al 2 luglio 2023 Sala Arturo Nathan Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste www.geronimostiltonexperience.it

Dopo il grande successo alla Fabbrica del Vapore di Milano, che ha visto la partecipazione di oltre 30.000 visitatori con sold out in ogni week end, “Geronimo Stilton Live Experience – Viaggio nel Tempo” la Grande Mostra arriva al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste dall’11 marzo al 2 luglio 2023.

La mostra, promossa dal Comune di Trieste, continua così il suo viaggio per l’Italia, al seguito di Milano, e dopo la tappa al Castello di Novara e al Centro Culturale Altinate di Padova, è giunto il momento di Trieste.

Un’avventura immersiva di intrattenimento, divertente ed educativa, dove i partecipanti sono coinvolti in un avvincente viaggio nella Storia con la missione speciale di salvare Geronimo Stilton. Una mostra unica nel suo genere che vede anche il coinvolgimento di guide speciali: Ranger del tempo, che accompagneranno i visitatori nel percorso espositivo attraverso entusiasmanti giochi interattivi.

L’esperienza della mostra è pensata per essere immersiva, interattiva ed empatica: i visitatori possono così vivere un avvincente viaggio nel tempo, con prove da superare ed enigmi da risolvere per imparare divertendosi. Grazie a un allestimento scenografico ricco di sorprese, a giochi interattivi e alla guida dei Ranger del Tempo, divertimento, emozionalità e apprendimento sono una cosa sola.

Si può esplorare il mondo perduto dei dinosauri, quello misterioso degli antichi Egizi, e quello avventuroso dell’Isola del Tesoro per arrivare alla fine del viaggio e tornare finalmente al presente, più ricchi, emozionati ed entusiasti che mai!

Il percorso espositivo si avvale di diverse tecnologie:

Il Mapping: nella sala dedicata al Cretaceo, immagini e video vengono proiettati sulla superficie di uno o più oggetti trasformandoli in display. In abbinamento a suoni e musiche, il mapping regala una narrazione audio-visuale coinvolgente e immersiva;

nella sala dedicata al Cretaceo, immagini e video vengono proiettati sulla superficie di uno o più oggetti trasformandoli in display. In abbinamento a suoni e musiche, il mapping regala una narrazione audio-visuale coinvolgente e immersiva; Il Digital Signage: in ogni sala, un dispositivo di visualizzazione digitale permette di controllare contenuti su ledwall, touchscreen o mirror display;

in ogni sala, un dispositivo di visualizzazione digitale permette di controllare contenuti su ledwall, touchscreen o mirror display; La Realtà Aumentata: nella sala dedicata all’antico Egitto, i tablet danno vita a una sovrapposizione nel mondo reale di elementi digitali, virtuali e interattivi, per un’esperienza emozionante e unica.

Marco Pizzoni, CEO di Way Experience dichiara: “Dopo aver fatto emozionare più di 30.000 persone alla Fabbrica del Vapore di Milano, la Geronimo Stilton Live Experience è stata richiesta da molte altre sedi e città italiane: un format fresco e innovativo, in grado di coinvolgere le famiglie e far divertire adulti e piccini, con protagonista Geronimo Stilton, pioniere dell’edutainment. Siamo felici di proseguire questa avventura in giro per l’Italia.”

Spiega Claudia Mazzucco, CEO di Atlantyca Entertainment: “Siamo molto felici dell’arrivo della “Geronimo Stilton Live Experience” a Trieste, città europea per eccellenza, al primo posto nel 2022 nella classifica stilata dall’Academy for Urbanism, che anche per questo è luogo aperto al mondo e con una lunga tradizione di accoglienza, perfetto per intraprendere un viaggio nello spazio, ma anche nel tempo, in compagnia di Geronimo Stilton! Nelle tappe precedenti l’entusiasmo è stato palpabile e i piccoli visitatori assieme alle loro famiglie hanno confermato il potere speciale di Geronimo Stilton, che riesce sempre a farsi portavoce di progetti e realtà culturali grazie alla sua capacità di trasmettere, in maniera divertente, valori positivi e temi complessi altrimenti difficili da comunicare. Geronimo Stilton ci fa tornare giocosi e desiderosi di scoprire, proprio come quando anche noi avevamo l’età dei nostri ragazzi. Oggi più che mai l’unione tra generazioni ci sembra un’occasione importante: il dialogo tra adulti e bambini è un fattore cruciale per superare le sfide di ogni giorno”.

Samantha Patorno, Direttore Generale di General Service and Security, afferma: “È ormai da diverso tempo che seguiamo questo bellissimo progetto, a Trieste abbiamo deciso di fare un passo in più producendolo e promuovendolo insieme agli amici di Way e ATLANTYCA. Siamo certi che questa avventura in questa città splendida e ricca di risorse ci riserverà delle piacevoli sorprese”.

La storia

Ficcagenio Squitt, scienziato e amico di Geronimo, sta lavorando a un nuovo progetto dedicato alle chiavi del tempo. Mentre svolge i suoi studi, a causa di un malfunzionamento le tre chiavi aprono tre portali facendo arrivare a Topazia… dinosauri, mummie e pirati! Geronimo e i suoi amici hanno bisogno di una ciurma di viaggiatori li aiutino a risolvere la situazione. La missione dei visitatori consisterà quindi nel viaggiare nel tempo con il Toponautilus rimasto a Milano, risolvere le sfide e ritrovare le tre chiavi del tempo per chiudere i tre portali e salvare Geronimo.

Geronimo Stilton – sempre in collegamento con loro da Topazia – li esorterà a partire per il viaggio alla ricerca delle chiavi del tempo nell’era dei Dinosauri, nell’Antico Egitto e poi sull’Isola del Tesoro.

Geronimo Stilton

Geronimo Stilton – nato da un’idea di Elisabetta Dami – è il personaggio di cui Atlantyca Entertainment gestisce tutti i diritti internazionali. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme, è diventata un fenomeno globale con 187 milioni di libri tradotti in 52 lingue venduti in tutto il mondo e 3 serie animate coprodotte con Rai Kids e distribuite in oltre 130 paesi. Da sempre Geronimo Stilton è inoltre portavoce di progetti e realtà culturali grazie alla sua capacità di trasmettere, in maniera divertente, valori positivi e temi complessi altrimenti difficili da comunicare. Recentemente Radar Pictures, società di produzione cinematografica basata a Los Angeles, e Atlantyca hanno siglato un accordo di sviluppo per la realizzazione di un lungometraggio animato dedicato al personaggio.

Chi siamo

WAY Experience – Way S.r.l. è una media company, attiva dal 2019, che opera nel mercato turistico e culturale con l’obiettivo di ideare, produrre e diffondere progetti B2C per il grande pubblico sia attraverso esperienze phygital sia attraverso prodotti full digital.

www.wayexperience.it

Atlantyca Entertainment – Atlantyca Entertainment è una società transmediale che opera attraverso i dipartimenti di Production & Distribution, Publishing, Foreign Rights, Licensing&Live. Gestisce tutti i diritti internazionali di numerose property tra cui “Geronimo Stilton”, “Bat Pat”, “Berry Bees” e “Snow Black”.

www.atlantyca.com

General Service and Security – è una società con decennale esperienza nel campo delle mostre ed eventi che offre il servizio e il personale qualificato per la gestione della guardiania, biglietteria e bookshop. La società dispone di un ricco organico di personale addetto alle vendite, hostess, steward con comprovata esperienza tutti in grado di operare in italiano o in lingua straniera.

www.general-service-e-security.it

INFORMAZIONI MOSTRA

Geronimo Stilton Live Experience “Viaggio nel Tempo”

Dall’11 marzo al 2 luglio 2023

L’11 marzo la mostra aprirà alle 15

Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste | 34135, Trieste

Orari

venerdì – sabato – domenica – festivi

venerdì: 17.30 – 19.30

Orario ingresso: 17.30 – 18.30

sabato – domenica – festivi: 10.00 – 20.00

Orario ingresso: 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19

Apertura in settimana: su prenotazione per le scuole

Durata visita: 50 minuti

Biglietti

Singoli:

Intero: €13

Bambini entro i 5 anni compiuti: gratis

Scuola: €6

