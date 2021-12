Giada Cosenza “Come un temporale” il nuovo singolo della cantautrice calabrese

Disponibile in tutti gli store digitali “Come un temporale”, il nuovo singolo della cantautrice e attrice calabrese Giada Cosenza, un brano che porta la firma anche di Arianna Tomaselli e prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing.

La canzone, travolgente ed in pieno stile indie-pop, è arrangiata, missata e masterizzata sempre da Arianna Tomaselli e Marco Passarelli presso il Tape Lab Studio. Il videoclip, per la regia di Mario Suarato, è disponibile sul canale youtube dell’artista.Giada: -“Come un temporale” è una canzone scritta in un momento di rinascita interiore. Quella voglia improvvisa di ritornare a vivere, che mancava da un po’. È un augurio a me stessa, un invito ad avere il giusto tempo per ogni cosa, senza alcuna fretta. Il tempo giusto arriva per tutti e ti travolge senza alcun preavviso-

Biografia

Giada Cosenza, nata a Cosenza il 27-07-97. Fin da piccola si avvicina al mondo della musica e della recitazione. Appassionata la canto, già all’età di dodici anni inizia un percorso formativo presso “L’associazione Musicale Cantica” dove partecipa per anni a lezioni di canto.

Sempre da giovanissima partecipa a numerosi concorsi canori dove riscuote grandi successi.

Nel 2016 collabora con Grazia di Michele nel suo progetto “Promesse”. Nel 2021 entra a far parte del roster di Joseba Publishing etichetta discografica indipendente di Roma.

Oltre al canto, una sua grande passione è la recitazione, proprio per questo qualche anno fa ha intrapreso lo studio sul Metodo Strasberg, nonché recitazione cinematografica, partecipando a vari cortometraggi e lungometraggi. Da pochi mesi fa parte di un’agenzia di attori a Roma. Il più grande progetto e sogno futuro è quello di poter lavorare sui più grandi set di film.