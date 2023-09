Gianluca Tosi in fuga nella sesta zona: a Casciana un bronzo che vale oro

Il pilota di Carpineti della Movisport con la terza piazza del rally in provincia di Pisa ha allungato in testa alla classifica di zona 6, affiancato di nuovo da Nicola Angilletta.

Un terzo posto che vale oro. Il gioco di parole ci sta tutto, per descrivere la prestazione di Gianluca Tosi al 41. Rally di Casciana Terme, penultimo atto del Campionato di sesta zona, nel fine settimana appena passato. Il pilota di Carpineti della Movisport, ha chiuso terzo alle spalle del vincitore Alessandro Gino e del varesotto De Tommaso, acquisendo i punti pieni (ed anche maggiorati dal coefficiente 1,5) ed involandosi in vetta alla classifica quando manca una sola gara al termine della stagione, per guadagnare l’accesso alla finale unica nazionale di Cassino a fine ottobre.

Una prestazione di spessore, quella fornita da Tosi sulla Skoda Fabia Rally2/R5 di Gima Autosport con al fianco il lucchese Nicola Angilletta, nonostante il driver non avesse mai corso sulle prove speciali dell’entroterra pisano. Prove decisamente speciali affrontate con forza e determinazione per aggiungere propellente giusto alla rincorsa del titolo. La gara di Casciana per Tosi e Angilletta è sempre stata di vertice, certamente attaccando con continuità ma anche preservando quel margine per andare in sicurezza e senza prendere rischi.

Una sfida avvincente a tutto tondo risolta sempre nelle posizioni da podio, la coppia reggiano-lucchese non è mai scesa dal podio assoluto per tutto l’arco della gara, conferma di una prestazione evidentemente di spessore.

GIANLUCA TOSI: “Più di così on potevamo fare, chi ci ha preceduto sono piloti di livello, Gino è uno abituato a vincere, sa come gestire la situazione quando è al comando e poi aveva una WRC plus e De Tommaso è uno che lotta per i primi nel Campionato Italiano, per cui non possiamo che essere soddisfatti. Per il campionato di zona, mancando alla gara sia Tucci che Panzani abbiamo fatto un balzo importante in avanti, tuttavia servirà essere al via anche a Pistoia, altra gara che non si annuncia facile. Tutto bene, in gara, vettura perfetta, come sempre, percorso di elevato livello, complimenti all’organizzazione per la “superprova” di sabato sera, che ci ha regalato un bagno di folla, e quello ci gratifica sempre”.

Foto AmicoRally

