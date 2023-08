Gianluca Tosi “punta” a Casciana Terme

Il pilota di Carpineti della Movisport, in testa alla classifica di zona 6, affiancato di nuovo da Nicola Angilletta, cercherà di nuovo un allungo alla gara in provincia di Pisa in una gara che non ha mai disputato prima.

Sette le prove speciali in programma su due giorni di sfide, con la novità della “superprova” a Pontedera, che ospiterà anche la partenza.

Punta con decisione verso Casciana Terme, il mirino di Gianluca Tosi. Punta verso la penultima prova della Coppa Rally di zona 6, in programma il 2-3 settembre nelle campagne pisane, un impegno che il pilota di Carpineti della Movisport, cercherà di interpretare con un doppio target, quello di tentare un allungo in testa alla classifica di campionato e nel contempo di difendersi da diversi avversari che hanno annunciato la loro presenza.

Tosi correrà con la consueta Skoda Fabia Rally2/R5 di Gima Autosport con al fianco il lucchese Nicola Angilletta, pronti a farla da protagonisti in una gara che non hanno mai corso prima dovendosi invece confrontare con i principali competitor che invece la conoscono assai bene.

Una sfida avvincente a tutto tondo, si profila quella di Casciana Terme, che Tosi e Del Barba affronteranno anche rinfrancati dal recente podio conquistato a Salsomaggiore Terme, finiti terzi assoluti, decisi dunque a puntare al titolo di sesta zona.

GIANLUCA TOSI: “Ci siamo ritrovati in testa alla classifica di sesta zona e ci siamo detti perché non provarci, mancano due gare, questa e Pistoia, con tutto che è ancora in ballo. E si deve ballare. Non ho mai corso a Casciana, che so essere una gara molto tecnica, con prove di alto livello ed un’organizzazione tra le migliori. Ci sarà poi la novità della prova speciale di Pontedera, che servirà a far vedere il bello del nostro sport, ci sono davvero tutti gli ingredienti per vivere due giorni di grande rally. Due giorni in cui vogliamo certamente dire la nostra contro avversari che sappiamo conoscono le prove avendole già corse da tempo, un dettaglio non da poco, ma noi cercheremo di puntare al massimo”.

Grande attesa per il Rally termale, con il ritorno nell’evento della città di Pontedera, che ospiterà la partenza in Piazza Cavour, uno dei centri nevralgici della città, dopo ben 41 anni, oltre al parco assistenza nella Piazza del mercato-Zona Oltrera. La location è stata poi scelta anche per dare il via alle sfide con il cronometro, nella serata di sabato 2 settembre con una prova speciale quindi alle porte del centro città. Nella stessa area vi sarà allestito il parco chiuso notturno. La competizione, poi, tornerà ad accendere i motori l’indomani, domenica 3 settembre, tre prove speciali da ripetere due volte, che punteggeranno un percorso fortemente ispirato alla tradizione.

Foto AmicoRally

Com. Stam. + foto