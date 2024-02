Giarre, un palcoscenico per i futuri studenti del Liceo Musicale e Coreutico Amari: il Cine Teatro Rex

Un nuovo importante tassello si aggiunge alla già ricca offerta formativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘M. Amari’ di Giarre che, dal prossimo anno scolastico, può vantare tra i suoi indirizzi anche il Liceo Musicale e Coreutico.

In continuità con la convenzione PCTO, ex Alternanza Scuola – Lavoro, nei giorni scorsi è stata siglata una lettera d’intenti tra il Liceo Amari e l’associazione culturale ArchiDrama che permetterà agli studenti iscritti ai nuovi indirizzi musicale e coreutico, di svolgere parte delle lezioni in due strutture giarresi idonee alle necessità formative dei nascenti corsi: il palcoscenico dello storico e restaurato Cine Teatro Rex e le aule studio attrezzate del centro di formazione per le arti performative ‘OpenSpace-Spazi d’arte’. Una collaborazione in linea con gli scopi statutari di ArchiDrama, che, tra le altre cose, prevede la ‘diffusione, attraverso iniziative ed eventi, della cultura teatrale, musicale, della danza e delle arti in genere nel mondo giovanile’ nonché ‘l’ampliamento degli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo teatrale, musicale, della danza e delle arti in genere, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore sociale’.

La partnership tra i due soggetti, pubblico e privato, evidenzia il ruolo di ArchiDrama e dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘M. Amari’ come promotori culturali e la loro capacità di connettere scuola e territorio. “Siamo onorati – dichiara Alfio Zappalà, presidente di ArchiDrama e direttore del Cine Teatro Rex – di poter offrire il nostro supporto e apportare un valore aggiunto all’offerta formativa di un’istituzione scolastica storica e di alto profilo come il Liceo Amari, per un’opportunità unica per il nostro territorio che guarda alla crescita delle nuove generazioni e quindi del nostro tessuto sociale”. Il risultato è un’offerta didattico-formativa di eccellenza all’altezza del prestigio che il Liceo Amari si è conquistato nei suoi 137 anni di vita. “Il nostro Liceo è lieto di stipulare questa convenzione con ArchiDrama – dichiara il dirigente scolastico Giovanni Lutri – che ci consentirà di sviluppare progetti futuri che partiranno già a settembre, sia per quanto riguarda i tradizionali indirizzi ma soprattutto per i nuovi indirizzi Musicale e Coreutico. Grazie a questa collaborazione – conclude – avremo la possibilità di usufruire di due importanti strutture giarresi, il Cine Teatro Rex e OpenSpace-Spazi d’arte”.

L’opportunità inattesa e straordinaria che si è creata per gli studenti del Liceo Musicale e Coreutico ‘M. Amari’ è di poter contare sull’utilizzo continuativo di un vero teatro con ambienti attrezzati per le arti performative e per la comunicazione multimediale e di uno spazio polifunzionale destinato alle arti integrate. Una collaborazione accolta con grande favore anche dall’amministrazione comunale giarrese. “Questa comunione d’intenti mira al perseguimento di un obiettivo comune a tutti i soggetti coinvolti – evidenzia l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Giarre, Antonella Santonoceto – ovvero innalzare il valore della proposta formativa apportando un valore aggiunto esclusivo rivolto agli studenti che vorranno iscriversi a questi nuovi indirizzi, che rappresentano un’opportunità per la comunità scolastica e per il nostro territorio. In linea – conclude – con le politiche scolastiche portate avanti con parsimonia ed equilibrio dall’assessorato che rappresento”.

