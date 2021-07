Il Ministro Franceschini: “Migliaia di ragazzi si ritroveranno finalmente insieme dopo tanta attesa” Il Presidente della Regione Campania, De Luca: “Rilancio e ripartenza le parole chiave del nostro festival senza frontiere” il Sindaco Gori: “La vostra presenza qui un segno di amicizia. Avviamo una collaborazione destinata a durare nel tempo” Il direttore Gubitosi: “Oggi il dovere dei festival è quello di reinventarsi per rispondere alle nuove esigenze della società” Caterina Castagna, ambassador di Giffoni a Bergamo: “La mia idea di Giffoni? E’ vita”

Bergamo. È nei momenti di incertezza che gli eventi e le istituzioni culturali devono assumersi la responsabilità di fornire punti di riferimento, restare saldi, indicare nuove prospettive, rinforzare il senso di collettività. Non a caso l’edizione #Giffoni50Plus è stata presentata, questa mattina, in diretta streaming da Bergamo dal fondatore e direttore Claudio Gubitosi, alla presenza del sindaco Giorgio Gori. Un segno di rinascita in uno dei luoghi più segnati dal primo lockdown.

“La scelta di presentare Giffoni a Bergamo è fondamentale – ha scritto il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, in un messaggio dedicato al festival – porta in una delle città più colpite dalla prima ondata della pandemia, l’energia di uno degli eventi più amati del nostro Paese. Migliaia di giovani di nazioni diverse si ritroveranno per celebrare di persona #Giffoni50Plus. Le emozioni che caratterizzano questo speciale appuntamento rinnoveranno l’intenso rapporto tra i ragazzi e il cinema, promuovendo curiosità, interesse, voglia di ricerca. Un’occasione importante, maggiormente in un momento come questo dove i bambini e gli adolescenti soffrono per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Auguro ogni successo a Giffoni e ai suoi giffoner”.

Messaggio anche da parte di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania: “Sono idealmente con voi per questo straordinario evento che annuncia e rilancia una storia che si ripete da oltre mezzo secolo – scrive De Luca – Le due parole che sono state coniugate oggi a Bergamo e tra pochi giorni a Giffoni sono “rilancio” e “ripartenza”. Due concetti che ne sottintendono tanti altri, di uguale se non maggiore importanza: giovani, cinema, cultura. È il mix che il nostro festival senza frontiere propone anche quest’anno con un programma coinvolgente e di grande qualità, ma soprattutto è l’occasione per contribuire a far ripartire l’Italia intera nel segno della responsabilità e della sicurezza. Tutti, e soprattutto i più giovani, vengono da mesi terribili. Non è finita la battaglia, anzi dobbiamo prepararci ad essere ancora più forti e ad usare con determinazione l’arma delle vaccinazioni. Il festival sarà gioia, divertimento, cultura, finalmente leggerezza e, per quanto possibile, dovrà essere davvero una ripartenza per tutti. Ed è significativo che questo messaggio, prima che dalla Campania, parta da una città e da una regione amica come la Lombardia, che ha conosciuto e affrontato con determinazione mesi davvero terribili”.

Bergamo, infatti, non è una scelta casuale come lo stesso direttore Gubitosi racconta: “Quello che abbiamo raccontato qui è il nostro più ambizioso programma. Questa città rappresenta per noi tutti un punto di riferimento indispensabile. La risposta della comunità locale ha generato una forma di contaminazione positiva, una forza opposta a quella oscura della pandemia e della paura. Ha dato un esempio con una straordinaria voglia di riscatto. Un punto di riferimento prezioso per tutti”. Ed è esattamente questa la prospettiva: “Parlare di Giffoni 2021 non è solo la descrizione di attività ed eventi, racconta una storia: è una dichiarazione d’amore – continua – di ragazze e ragazzi che si sono sentiti in un mondo sospeso, soli, incompresi o ignorati. Tutto ciò ora deve trovare una giusta collocazione ed è per questo che, oggi più che mai, i giovani sono la nostra guida nell’ideazione di questa edizione”.

Una reinvenzione che attribuisce alla parola festival un nuovo significato: “Questi eventi culturali possono e devono avere un ruolo che va ben oltre il glamour, i red carpet e l’intrattenimento fine a se stesso – aggiunge – possono diventare cronache del nostro tempo e offrire strumenti per interpretare il presente, evidenziare gli interrogativi e i dubbi, individuare le novità e le esigenze. L’idea di Giffoni è rinnovata dalla convinzione che il ruolo richiesto oggi alla cultura sia sempre più necessario, indispensabile al costante miglioramento del sistema valoriale della società e del Paese. Questo è il percorso tracciato per il futuro ma è già essenziale nel presente: è la grande opportunità offerta dalla cultura ed è il dovere dei festival”.

“La scelta di portare Giffoni a Bergamo – ha dichiarato il sindaco Giorgio Gori – è innanzitutto un segno di grande amicizia verso i nostri cittadini, di cui siamo onorati e grati. Ho una particolare attenzione per quello che si fa a Giffoni. Questa vostra decisione è uno stimolo alla ripartenza. Seguiamo e apprezziamo da molti anni il festival – ha aggiunto – frequentata da centinaia dei nostri ragazzi. È un evento unico al mondo. Giffoni si svolge in un piccolo paese che ha saputo imporsi all’attenzione del mondo. Sappiamo quale straordinaria energia positiva sia ogni volta in grado di generare. La possibilità di attingere a quell’energia è proprio ciò di cui Bergamo ha bisogno in questo momento così particolare della sua storia. Sapremo ricambiare questa energia. Il Festival Giffoni è il regno della creatività e dei giovani, e sono proprio questi gli ingredienti che servono alla nostra rinascita. Mi piacerebbe che quello di oggi non resti un episodio e ci fosse una collaborazione costante e duratura per il futuro. Infine – così ha concluso Gori – una piccola nota personale: conosco da moltissimi anni Claudio Gubitosi, ideatore e anima del Festival, e a lui mi lega un affetto sincero. Sono stato più volte a Giffoni e in piccolissima parte ho cercato di contribuire, nella mia precedente vita professionale, a sostenere la crescita del Festival. Ho molta ammirazione per ciò che Claudio e giffonesi sono stati capaci di realizzare in quel piccolo angolo di Campania. È una delle più chiare dimostrazioni di quali siano le potenzialità del nostro Sud, sostanzialmente illimitate, se nutrite di passione, competenza e coraggio imprenditoriale”. E ancora: “Nel 2022 Procida sarà Capitale della Cultura, ma nel 2023, su designazione del Parlamento Italiano, toccherà a Bergamo e Brescia. Sarà questa l’occasione per costruire un ponte tra Bergamo e Brescia con Giffoni. Studieremo il modo per farlo. Non mancheranno le idee e la creatività”.

Entusiasta anche il presidente dell’Ente Autonomo Giffoni Experience, Pietro Rinaldi: “In questi mesi non abbiamo mai fatto mancare la nostra vicinanza ai bambini e ai ragazzi – ha detto Rinaldi – a coloro che, molto probabilmente, sono stati i più colpiti dalla pandemia. Ecco perché oggi siamo qui, a Bergamo, uno di quei luoghi che ha saputo rialzarsi e ritrovare le energie necessarie per ripartire. Non nascondo, perciò, la mia emozione nel trovarmi qui stamattina a celebrare un momento che entra di diritto nella storia di Giffoni e direi anche nella storia di Bergamo e dell’Italia. Abbiamo bisogno di gioia e di bellezza”.

Non ha potuto prendere parte in presenza all’incontro, il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, ma ha comunque dimostrato la sua vicinanza con un videomessaggio di saluto: “Vorrei innanzitutto ringraziare – ha detto – l’amministrazione comunale e la comunità di Bergamo per l’ospitalità che ha riservato a Giffoni. Sono occasioni come queste che mettono in luce quanto sia grande il nostro Paese, quanto siano forti e salde le nostre radici e come gli elementi di unione vincano sempre su tutto. – ha continuato – E’ indubbio il valore di questa giornata: presentare l’edizione #Giffoni50Plus a Bergamo significa unire idealmente l’Italia e proiettarla nel mondo grazie a quei valori di solidarietà e coesione che sono tratto comune, patrimonio genetico nazionale. Ringrazio, perciò, il direttore Claudio Gubitosi per questa felicissima scelta. Siamo pronti ad accogliere i tremila giurati che quest’anno saranno a Giffoni. Si continua a lavorare, inoltre, per dare nuovi spazi ai giovani, per dare nuovi spazi a Giffoni. Faccio riferimento ai lavori in corso per il Museo e l’Arena. Colgo, perciò, l’occasione – ha concluso – per rivolgere a Giorgio Gori l’invito a ritornare a Giffoni nei giorni in cui si svolgerà il Festival, in veste, questa volta, di primo cittadino. La cultura unisce ed è grazie alla cultura che cresceremo sempre di più come Paese”.

Visibilmente emozionata Caterina Castagna, ambassador di Bergamo, presente nell’aula consiliare del Comune. “Parlare di Giffoni è complicato – ha detto – Perché questa esperienza ti regala un bagaglio culturale importante che realizzi solo in seguito, quando ti scorrono davanti le diapositive di tutte le emozioni che hai vissuto. Sono felice che il direttore Gubitosi abbia scelto Bergamo per presentare il suo programma. La mia città è diventata il simbolo della lotta per la vita. E cosa altro è Giffoni se non vita?”. Con lei, tra i banchi, Leonardo e Livia dal Lazio, Eleonora da Milano, Andrea dalla Toscana, Fatima da Potenza, Federica da Trieste, Maria Vittoria da Ferrara, Giorgia da Vietri sul Mare, Giorgia da Pontecagnano, Gaia, Eleonora e Riccardo da San Donà di Piave, l’hub più vivace tra i tanti presenti in Italia e all’estero. La delegazione di ambassador, orgogliosa delle proprie radici e pronta a migliorare il mondo, come recita il claim del festival, ha provato a raccontare Giffoni e non a caso, le parole chiave sono state entusiasmo e rinascita.

La presentazione di #Giffoni50Plus è stata preceduta da un messaggio dell’attore Alessio Boni, a cui Bergamo ha dato i natali: “Sono onorato del fatto che Giffoni abbia scelto la mia città per raccontarsi. E’ il simbolo del Sud che si avvicina al Nord e questo è stupendo. Del resto lo sappiamo tutti che è un evento speciale proprio per l’energia che sa trasmettere”.

Presente nell’aula consiliare del Comune di Bergamo anche Riccardo Zanotti, voce, compositore e autore della band Pinguini Tattici Nucleari. I giffoner già lo scorso anno avevano potuto incontrare il gruppo bergamasco, confrontandosi con gli artisti e rivolgendogli numerose domande. A Bergamo, loro città, hanno voluto sostenere la mission di Giffoni.

Il festival, in programma dal 21 al 31 luglio a Giffoni Valle Piana, durerà dieci giorni. “Uno in più, è un dato puramente simbolico ma ha un senso ben preciso – prosegue Gubitosi – è un giorno che abbiamo dedicato al tema dell’identità. Il grido di felicità che a luglio si sentirà provenire da Giffoni è quello di una nuova generazione, che vuole contribuire alla necessaria trasformazione della società”. Ancora una volta da Giffoni partirà un messaggio di speranza: il 21 luglio, infatti, ci sarà la consegna dei passeggini alle coppie che hanno aderito all’iniziativa Bonus Bebè, fortemente voluta da Gubitosi per dare un segnale a quanti, nel corso di quest’anno, sono diventati genitori. E ancora tutte le coppie che hanno in programma di sposarsi durante il periodo del festival potranno scattarne un ricordo sul blu carpet.

Anche per questa edizione saranno rispettati tutti i protocolli vigenti in materia di sicurezza. Distanziamento, controllo degli accessi, prenotazioni obbligatorie agli eventi aperti al pubblico, sedute personalizzate nelle sale, misurazione della temperatura: sono solo alcune delle precauzioni messe in campo. A queste si aggiungono due importanti novità: Giffoni ha dotato tutte le sale di un sistema di sanificazione dell’aria all’avanguardia, inoltre tramite l’app ufficiale sarà possibile consultare il programma, oltre che sul sito, anche da mobile in assenza di cataloghi cartacei.

I NUMERI DI GIFFONI

3000 giurati coinvolti fisicamente

36 hub di cui 26 in Italia e 10 all’estero

2000 juror in collegamento

101 opere in concorso da 35 nazioni compresa l’Italia

Giffoni IMPACT!: 150 giovani incontreranno uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura, imprenditoria, sport

11 live, dal 21 al 31 luglio, con 25 artisti del panorama musicale del momento

7 anteprime

16 eventi speciali

Oltre 120 ospiti

15 innovatori nella sezione Dream Team

7 Progetti speciali con enti, associazioni e aziende

LE GIURIE E GLI HUB ITALIANI E INTERNAZIONALI

Saranno 3000 i giovani – dall’Italia e dall’Europa – protagonisti in presenza al festival, a cui si aggiungeranno 2000 juror in collegamento da 36 hub: 26 in Italia (Civitavecchia, Alassio, Taranto, Cagliari, Ancona, Riccione, Ferrara, Riva Ligure, San Donà di Piave, Jesolo, Musile, Ceggia, Sarmede, Ceccano, Roma, Genzano, Fano, Pesaro, Montescaglioso, Tropea, Corigliano – Rossano, Roccapiemonte, Vietri sul Mare, Bari, Lecce, Palermo) e 10 all’estero (Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Macedonia, Romania, Serbia, Spagna, Qatar) per un totale di 5000 giurati.

I FILM IN CONCORSO

Coraggio, forza interiore, amore, adolescenza, rapporto genitori-figli, sono solo alcune delle tematiche che caratterizzano i 101 film in concorso, lungometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo: Antille, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Canada, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Inghilterra, Iran, Islanda, Israele, Italia, Estonia, Kazakistan, Lettonia, Marocco, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Paesi Bassi, Polonia, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Usa. Saranno proprio i giurati a decretare i vincitori del Gryphon Award, il premio assegnato dai juror di ogni sezione alle opere in competizione.

Il catalogo dedicato alle opere in concorso è consultabile qui: https://www.giffonifilmfestival.it/film-giffoni-edizione-2021.html

Da quest’anno, inoltre, chi non sarà fisicamente presente a Giffoni, potrà accedere in streaming alla visione dei film in concorso con un abbonamento dedicato sulla piattaforma Mymovies al costo di 9.90 euro.

Per ulteriori informazioni: https://www.mymovies.it/ondemand/giffoni/.

ANTEPRIME

THIS IS GIFFONI: IL 21 LUGLIO IN ANTEPRIMA IL DOCUFILM DEDICATO ALLA STORIA DEL FESTIVAL

Un emozionante collage di frammenti per raccontare oltre 50 anni di storia:il 21 luglio è in programma l’anteprima di THIS IS GIFFONI, il docufilmrealizzato in oltre otto mesi di lavorazione dal team della produzione del festival e affidato alla professionalità di Fiorenzo Brancaccio che ne ha curato l’aspetto autoriale e il montaggio. Migliaia le clip visionate, centinaia le ore trascorse a selezionare quelle più adatte a riempire le pagine di un racconto che attinge all’imponente materiale d’archivio del festival e narrare, attraverso volti e voci originali, quel patrimonio immateriale inestimabile di Giffoni. Si parte dal 1971, dalla scintilla di una intuizione che porta il nome di Claudio Gubitosi, allora appena diciottenne. Il bianco e nero restituisce il profumo dolce di un tempo magico che qui, nel piccolo borgo dei Picentini, è sempre presente. Il ricordo è vivo, le emozioni sono vere, lo sono le persone e soprattutto le testimonianze che risplendono negli occhi di chi le ascolta: This is Giffoni è un’esperienza immersiva.

DIFENDERE IL FUTURO DELLA TERRA: IL 22 LUGLIO A #GIFFONI50PLUS AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA CON BIM DISTRIBUZIONE

Una favola per tutta la famiglia: il 22 luglio, grazie a Bim Distribuzione, sarà presentato ai juror del festival AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA. Diretto da Richard Claus e Jose Zelada, si tratta di un film d’animazione realizzato in 3D, che porta sul grande schermo la mitologia della foresta pluviale, attraverso la sua protagonista e i suoi fedeli animali, nonché spiriti guida. Nata e cresciuta nella giungla più profonda dell’Amazzonia, Ainbo scopre che la sua patria è minacciata. Con l’aiuto dei suoi spiriti guida di Dillo, un armadillo carino e divertente e Vaca, un tapiro molto particolare, la ragazza intraprende un viaggio per salvare la sua terra. Mentre lotta per difendere il suo paradiso dall’avidità e dallo sfruttamento da parte dei minatori illegali, combatte anche il male imminente dello Yacaruna, uno spirito maligno che vive in Amazzonia.

CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO: IN ANTEPRIMA A GIFFONI IL 25 LUGLIO GRAZIE A VISION DISTRIBUTION E NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DAL 5 AGOSTO

Magia e coraggio, desideri e miraggi, un diamante dai poteri misteriosi, il pirata più temuto dei sette mari, tre ragazzini coraggiosi: è CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO, in anteprima esclusiva per gli Elements +6 di Giffoni il 25 Luglio. Un’avventura indimenticabile e ricca di divertimento per tutta la famiglia, diretta da Marit Moum Aune e Rasmus A. Sivertsen e realizzato dalla QVisten Animation, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 5 agosto, grazie a Vision Distribution. Una corsa piena di colpi di scena, una storia bizzarra e appassionante: il perfido principe della jungla Mago Kahn è riuscito a impossessarsi di un diamante magico che, secondo la leggenda, riesce a esaudire ogni desiderio. Ma il prezioso gioiello gli viene rubato da Marco, un ragazzino sveglio, orfano e senzatetto. Intanto, Pinky, il più giovane pirata mai esistito, si gode giorni tranquilli sulla terraferma insieme alla sua amica Veronica che, al contrario, sogna di vivere grandi avventure alla volta di lidi sconosciuti. L’occasione arriva inaspettatamente quando Capitan Sciabola, uno dei più grandi pirati dei Sette Mari, irrompe nella vita dei ragazzi per portarli con sé alla ricerca del diamante. Al fianco del celebre pirata i simpaticissimi gemelli Wally e Wimp e il fedelissimo Ditolungo, luogotenente di Capitan Sciabola e suo prezioso consigliere.

A #GIFFONI50PLUS L’ANTEPRIMA ITALIANA DI JUNGLE CRUISE, LA NUOVA GRANDE AVVENTURA DISNEY CON DWAYNE JOHNSON ED EMILY BLUNT

La nuova entusiasmante avventura Disney JUNGLE CRUISE sarà presentata in anteprima italiana il 26 luglio a #Giffoni50Plus. Protagonisti di questa divertente corsa lungo il Rio delle Amazzoni sono Dwayne Johnson (The Rock) ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Diretto da Jaume Collet-Serra e ispirato alla celebre attrazione di Disneyland, dopo l’anteprima di Giffoni il film arriverà il 28 luglio nelle sale italiane e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP. Siamo agli inizi del XX secolo. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo. Jungle Cruise è interpretato da Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez e Jack Whitehall, con Jesse Plemons e Paul Giamatti. Il film è prodotto da John Davis, John Fox, Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia e Beau Flynn, mentre Scott Sheldon e Doug Merrifield sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Michael Green e Glenn Ficarra & John Requa, da un soggetto di John Norville & Josh Goldstein e Glenn Ficarra & John Requa.

IL 27 LUGLIO A #GIFFONI50PLUS LaSabri CON IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, NEI CINEMA DAL SETTEMBRE CON NOTORIOUS PICTURES

Sarà Sabrina Cereseto, meglio conosciuta come LaSabri, creator con milioni di follower e voice talent del film, a presentare in anteprima il 27 luglio IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. Il lungometraggio d’animazione, ispirato al grande classico di Jules Verne e diretto da Samuel Tourneux, sarà distribuito da Notorious Pictures al cinema da settembre. La Sabri ha dato la voce ad Aouda, una rana esotica e volitiva, nonché una principessa che detesta la corona e tutti i fronzoli reali ed ama l’avventura come Passepartour e Phileas. Protagonista è Passepartout, una scimmietta ingenua ma vivace, ha sempre sognato di partire per un’avventura. L’opportunità arriva sotto forma di Phileas Frog, un esploratore e artista della truffa, e una scommessa multimilionaria: stabilire il nuovo record del giro del mondo in 80 giorni. Da deserti in fiamme a giungle misteriose, da intrepide principesse a locuste adoratrici di vulcani, Passepartout scoprirà quanto vasto, meraviglioso e folle sia il mondo.

QUELLO CHE NON SO DI TE: AMORE E FORZA NELL’ULTIMO FILM DI BRIAN BAUGH IN ANTEPRIMA A GIFFONI IL 28 LUGLIO CON EAGLE PICTURES

Una storia appassionata e sorprendente, un dramma romantico e intenso. E’ la forza dell’amore che torna a raccontarci un mondo migliore: in anteprima a Giffoni, il 28 Luglio e prossimamente al cinema grazie a Eagle Pictures, l’ultimo film di Brian Baugh che narra la tormentata e avvincente storia d’amore tra la giovane musicista Finley, interpretata da Rose Reid, e il rubacuori Beckett, Jedidiah Goodacre, una star del cinema che sta girando il suo ultimo blockbuster fantasy medievale. Travolti dalla passione e da un sentimento capace di dare nuove sfumature alla loro vita, Beckett e Finley diventeranno l’uno lo specchio dell’altra, riscrivendo con la penna del cuore e delle emozioni un amore capace di migliorarli e trasformarli. Finley insegnerà a Beckett la paura, l’accettazione, il coraggio che a sua volta riuscirà a donargli nuove prospettive di musica e ascolto. Un dramma commovente e divertente, viscerale e intimo: cosa siamo disposti a rischiare per amore?

VIVO: MUSICA E COLORI NEL NUOVO FILM D’ANIMAZIONE IL 31 LUGLIO AL FESTIVAL E PROSSIMAMENTE SU NETFLIX

Saranno gli Elements +6 a entrare, il 31 luglio, nel mondo musicale di VIVO, il nuovo film di Sony Pictures Animation in arrivo prossimamente su Netflix, per una premiere italiana riservata a Giffoni che fa di magia ed entusiasmo un fantastico capolavoro. Musica, colori e amore per un’avventura ricca di canzoni inedite scritte e interpretate nella versione originale dal creatore di Hamilton e In the Heights, Lin-Manuel Miranda. Spazio in sala al potere delle note, dell’amore e del divertimento con un viaggio animato che porterà il pubblico da L’Avana a Miami. Vivo è un originale cercoletto (un piccolo abitante delle foreste tropicali), che trascorre le sue giornate suonando musica in un’affollata piazza insieme al suo amato proprietario Andrés. Sebbene non parlino la stessa lingua, Vivo e Andrés sono un duo perfetto grazie alla passione per la musica che li accomuna. Ma una tragedia li colpisce poco dopo l’arrivo di un invito della celebre Marta Sandoval ad assistere al proprio concerto di addio che si terrà a Miami, con la speranza di rivedere il suo vecchio partner. Toccherà a Vivo consegnare il messaggio che Andrés ha sempre tenuto segreto: una lettera d’amore per Marta, scritta molto tempo fa sotto forma di canzone. Per riuscire a raggiungere Miami, Vivo dovrà accettare l’aiuto di Gabi, un’energica ragazzina con un ritmo tutto suo.

EVENTI SPECIALI

REIMAGINE: LA RICERCA SCIENTIFICA E LA GEN-Z, APPUNTAMENTO IL 22 LUGLIO CON I GENERATOR +13 E IMPACT!

Il 22 luglio Brenno Placido e Federico Ielapi presenteranno ai juror Generator +13 REIMAGINE, il cortometraggio realizzato da Novartis Italia in collaborazione con One More Pictures. Nel pomeriggio, il presidente di Novartis Italia Pasquale Frega e la founder di One More Pictures Manuela Cacciamani incontreranno i ragazzi della sezione IMPACT! per presentare i risultati della survey “La ricerca scientifica in ambito medico agli occhi della Gen-Z” realizzata in partnership con Giffoni. Diretto da Gianluca Mangiasciutti, da un’idea di Giulio Mastromauro, REIMAGINE racconta, con un linguaggio da favola e ad alta intensità emotiva, la vicenda personale di un ricercatore biomedico motivato e determinato, segnato durante l’infanzia dalla prematura scomparsa della madre. Dedicherà tutto se stesso a salvare la vita degli altri, e nell’impegno quotidiano per dare alle persone un futuro migliore riuscirà anche a reimmaginare il proprio passato.

L’ULTIMO CHUPACABRA, VITA DA VAMPIRI E LA CENA È SERVITA: IL 22, 23, 24 LUGLIO DISNEY+ PRESENTA AI JUROR LAUNCHPAD, COLLEZIONE DI CORTI IN LIVE-ACTION

E’ la prima stagione di una collezione di cortometraggi live-action targati Disney+: LAUNCHPAD è il progetto di una nuova generazione di storyteller. Si inizia il 22 luglio con L’ULTIMO CHUPACABRA, scritto e diretto da Jessica Mendez Siqueiros. I produttori sono Nicole Crespo e Steak House; executive producer sono Julie Ann Crommett, Mahin Ibrahim, Alyssa Navarro, Chris Caraballo, Jason Alvidrez e Adam Nusinow. La trama è avvincente: in un mondo in cui la cultura ha quasi cessato di esistere, una ragazza messicano-statunitense che lotta per portare avanti le sue tradizioni evoca, inconsapevolmente, una creatura antica e oscura per proteggerla. Conosciamo invece Val Garcia, un’adolescente messicana-statunitense, in VITA DA VAMPIRI di Ann Marie Pace, in programma il 23 luglio. Una ragazza per metà umana e per metà vampiro che ha dovuto tenere la sua identità segreta a entrambi i suoi mondi. Ma quando la sua migliore amica umana si presenta nella sua scuola infestata dai mostri, deve affrontare la sua verità, la sua identità e se stessa. Chiude, il 24 luglio, LA CENA È SERVITA, diretto da Hao Zheng e scritto da G. Wilson & Hao Zheng, la storia di uno studente cinese in un collegio d’élite degli Stati Uniti. Quando il protagonista si rende conto che l’eccellenza non è sufficiente, decide di partecipare alle selezioni per una posizione di leadership per la quale nessuno studente internazionale ha mai fatto domanda.

LA “DOLENTE BELLEZZA” DELL’ITALIA IN UN CORTO D’ANIMAZIONE: IL 23 LUGLIO LA PROIEZIONE CON IL REGISTA ROBERTO RECCHIONI E LA PRODUTTRICE MANUELA CACCIAMANI

A raccontare DOLENTE BELLEZZA al festival il 23 luglio saranno il regista Roberto Recchioni, produttrice Manuela Cacciamani e il Direttore Artistico Emanuele Sabetta. Si tratta di un cortometraggio d’animazione dedicato a Dante Alighieri e prodotto da Direct2Brain. Il progetto nasce dalla volontà del MAECI di rilanciare la cultura italiana nel mondo attraverso le diverse forme espressive ed è inserito nel percorso dei corti d’autore. Oltre che alle terzine della Divina Commedia, Dolente Bellezza si richiama a un altro caposaldo della letteratura italiana: “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi. Una similitudine inusuale che, con uno sguardo lucido e neorealista, ci conduce in un viaggio catartico agli inferi, a cui segue una sorta di rinascita. Il riferimento è ovviamente all’attuale condizione del territorio italiano, unico e irriproducibile pur nella sua martoriata bellezza.

I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA: IL 23 LUGLIO LEO GASSMAN A GIFFONI PER RACCONTARE UNA GRANDE SFIDA GRAZIE A UNIVERSAL PICTURES

I Croods sono sopravvissuti a innumerevoli disastri, dal dover fuggire da grandi animali preistorici con spaventose zanne all’essere costretti ad abbandonare per sempre la sicurezza della loro caverna. Ma adesso che il branco è riuscito a sopravvivere alla fine del mondo, si trova ad affrontare una sfida più grande: l’incontro con un’altra famiglia. Diretto da Joel Crawford (che ha preso parte alla realizzazione di diversi film della DreamWorks Animation, tra i quali Trolls, Shrek e le serie cinematografica di Kung Fu Panda), il film di animazione di Universal Pictures vede tra i voice talent Leo Gassman, che sarà presente a Giffoni il 23 luglio.

I METEOHEROES PROTAGONISTI DEL GIFFONI50PLUS: IL 23 LUGLIO L’ANTEPRIMA DEL FILM “METEOHEROES – INIZIA L’AVVENTURA”, PARTECIPERÀ ANCHE IL METEOROLOGO ANDREA GIULIACCI

Tra i protagonisti di #Giffoni50Plus ci sarà la serie d’animazione MeteoHeroes, che tramite le avventure di sei giovanissimi supereroi affronta in maniera semplice, istruttiva e divertente le tematiche del rispetto della natura, dell’importanza dell’ecologia e dei pericoli del cambiamento climatico. Venerdì 23 luglio, davanti a due giurie composte in totale da 600 juror tra i 6 e i 9 anni, sarà proiettato in anteprima mondiale il nuovo mini-movie “MeteoHeroes – Inizia l’avventura” (durata 26 minuti), che svelerà le origini finora sconosciute della saga dei MeteoHeroes. Prodotto da Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV come la stessa serie animata, il film sarà trasmesso il 26 settembre da Cartoonito (canale 46 del DTT) in Prima Tv Assoluta. La proiezione si svolgerà nell’ambito di un grande evento musicale e formativo, che vedrà in apertura uno spettacolo con la partecipazione della mascotte di Fulmen, il supereroe della serie tv che ha il potere di far cadere i fulmini dal cielo e del corpo di ballo “Spazio Danza Giffoni” che si esibirà sulla colonna sonora del cartoon. A seguire, i bambini della giuria parteciperanno ad una divertente Masterclass di Ecologia tenuta dal famoso meteorologo Andrea Giuliacci, testimonial d’eccezione e personaggio animato della serie, sempre insieme alla mascotte di Fulmen.

CAST E REGISTA DI ANCORA PIÙ BELLO IL 24 LUGLIO A GIFFONI PER INCONTRARE I RAGAZZI E RACCONTARE UNA NUOVA STORIA D’AMORE CON EAGLE PICTURES

Torna a Giffoni una delle storie più attese della stagione: dopo aver incantato i juror lo scorso anno con SUL PIÙ BELLO, i Generator +16 sono pronti ad accogliere il sequel, ANCORA PIÙ BELLO, di Claudio Norza. Con il regista arriveranno a Giffoni: Ludovica Francesconi, Giancarlo Commare, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e il cantante Oscar Anton. Il film commuove e stupisce: sono passati esattamente 12 mesi e proprio sul più bello, la storia tra Marta e Arturo è finita. “In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano” si ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da sola per un po’ e continua a convivere con ottimismo con la malattia che da sempre l’accompagna. Ma quando arriva Gabriele, un giovane disegnatore tanto dolce e premuroso quanto buffo e insicuro, la ragazza riconosce che potrebbe essere lui l’anima gemella che non riusciva a trovare in Arturo. Approfittando di un temporaneo trasferimento di Gabriele a Parigi, Marta cerca di schiarirsi le idee anche grazie all’aiuto dei suoi amici Federica e Jacopo. Mentre ormai è sempre più convinta a lasciarsi andare alla storia con Gabriele, il ragazzo in preda alla gelosia commette un errore imperdonabile che li farà separare. Quando tutto sembra andare storto arriva però una telefonata dall’ospedale che cambia le priorità di tutti: c’è un donatore compatibile per Marta. ANCORA PIÙ BELLO sarà nelle sale a settembre 2021. Il soggetto è di Roberto Proia che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Michela Straniero. II film è prodotto da Eagle Pictures con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

EXAM, IL 24 LUGLIO A GIFFONI IMPACT! CON PATRIZIA RAPPAZZO E LA REGISTA IRANIANA SONIA K. HADAD

Sarà Patrizia Rappazzo a confrontarsi, sabato 24 luglio, con i ragazzi della IMPACT! Giornalista, ha lavorato per anni in Mediaset per la rubrica Ciak per i TG delle tre reti e curato la rubrica Il cinema in televisione. Ideatrice e direttrice artistica di Sguardi Altrove International Women’s Film Festival, alla sua 28esima edizione, insegna alla Iulm Gestione e Organizzazione di festival e rassegne cinematografiche e si occupa da anni di Cinema e Formazione. Ad accompagnarla sarà la scrittrice e regista iraniana Sonia K. Hadad che ai giffoner presenterà in collegamento il cortometraggio EXAM. Si tratta della storia di un’adolescente coinvolta nel processo di consegna di un pacchetto di cocaina ad un cliente, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo e una strana serie di eventi la travolgerà.

PINOCCHIO AND FRIENDS E SUMMER & TODD: DOPPIO EVENTO RAINBOW IL 24 LUGLIO

Rainbow raddoppia, e per rafforzare ancor di più il legame storico con Giffoni propone ben due eventi speciali in programma il 24 luglio: in anteprima mondiale saranno infatti proiettati alcuni episodi delle nuove produzioni firmate dal regista e produttore Iginio Straffi, che andranno in onda su Rai Yoyo a partire dal prossimo autunno: PINOCCHIO AND FRIENDS e SUMMER & TODD L’ALLEGRA FATTORIA. Gli Elements +6 avranno l’opportunità di vedere due episodi e contenuti inediti di PINOCCHIO AND FRIENDS, la serie animata con protagonista il burattino più amato di sempre in una versione modernissima ed esilarante. Insieme alla bambola pirata Freeda e al Grillo Parlante, Pinocchio trascinerà il pubblico dal Bosco Magico all’oceano in avventure originali, con tanti nuovi amici e qualche cattiva compagnia, come il Gatto e la Volpe, la nuova veste action-comedy del classico di Collodi è pronta a conquistare il cuore dei più piccoli. Agli Elements +3 sarà invece dedicata la proiezione di tre puntate e contenuti inediti speciali di SUMMER & TODD L’ALLEGRA FATTORIA, irresistibile concept animato che immergerà i bambini nel mondo della natura seguendo le attività quotidiane dell’operosa Fattoria Raggio di Sole, piena di amici animali dallo stile unico che vivono avventure all’insegna della scoperta del mondo che ci circonda.

PAW PATROL: IL FILM SUI CUCCIOLI PIÙ AMATI DAI BAMBINI ARRIVA IL 25 LUGLIO A GIFFONI

La squadra dei cuccioli più amati dai bambini arriva a Giffoni il 25 luglio con PAW PATROL – IL FILM, diretto da Carl Brunker e in uscita nelle sale a settembre. I junior potranno vederne in anteprima esclusiva le prime immagini ed entrare così nel fantastico mondo di Adventure City. Humdinger, l’acerrimo nemico dei cagnolini coraggiosi, diventa sindaco della città e inizia a seminare il caos. Ryder e i cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. E mentre uno di loro è costretto a fare i conti con il suo passato, la squadra trova l’aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini. Il film è presentato da Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Spin Master Entertainment ed è una produzione Spin Master Entertainment, distribuita da Eagle Pictures. Presenti al Giffoni Film Festival anche i costume character dei Paw Patrol che sfileranno sul carpet.

TORNA A GIFFONI VIACOMCBS NETWORKS ITALIA CON UN DOPPIO APPUNTAMENTO: SPONGEBOB E CAVALIERE PER CASO

Anche quest’anno ViacomCBS Networks Italia sarà presente al Giffoni Film Festival con diverse property e iniziative: SPONGEBOB, l’icona di Nickelodeon il brand a target bambini e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605) nonché la spugna marina più famosa al mondo, torna al festival con alcune pillole video legate alla salvaguardia degli oceani. Nei video, che saranno trasmessi ogni giorno prima dei film in concorso, verranno mostrate le bellezze dell’ecosistema marino, intervallati da alcuni sketch con SpongeBob e i suoi amici. Per la prima volta in assoluto a Giffoni debutta la nuovissima serie in onda su Super!, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia dedicato a bambini e ragazzi in onda sul canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky, CAVALIERE PER CASO, una storia fantasy ambientata ai giorni nostri, un mondo nuovo pieno di accessori tecnologici e dove la diplomazia è la qualità più apprezzata nel risolvere i conflitti. Lunedì 26 luglio, durante l’evento riservato agli Elements +10, verranno trasmessi i primi due episodi inediti della stagione 3, in arrivo su Super! il prossimo ottobre.

UN CORTO CONTRO IL RAZZISMO, IL 26 LUGLIO È LA VOLTA DI DOCUMENTO

Un’analisi lucida e severa contro la violenza sulle donne, il razzismo e l’intolleranza: il 26 luglio tocca a DOCUMENTO, il documentario di Marco Iermanò. Il regista poco più che ventenne ha esordito come attore nel film di Giuseppe Tornatore Baaria; lo stesso anno è tra i protagonisti de Il Grande sogno di Michele Placido. Tra gli altri ha lavorato con Paolo e Vittorio Taviani (Maraviglioso Boccaccio) Renato De Maria (La prima linea). Quest’anno è sul set di Esterno notte per la regia di Marco Bellocchio. Costellazioni d’autunno, il suo primo corto, è stato distribuito da Prime Video.

LUCE DEI TUOI OCCHI: IL 27 LUGLIO ANNA VALLE PRESENTA LA FICTION MEDIASET DI CUI È PROTAGONISTA

E’ una delle più intense attrici italiane: ANNA VALLE sarà a Giffoni il 27 luglio per presentare ai juror il primo episodio della serie LUCE DEI TUOI OCCHI, prodotta da Banijay Studios Italy con la regia di Fabrizio Costa e a settembre su Canale 5. Protagonista è Emma Conti, famosa étoile internazionale. Era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza per provare a dimenticare la morte di Alice, la bambina avuta da Davide, il grande amore della sua giovinezza. Da allora non si è più voltata indietro ma adesso, dopo sedici anni, una lettera anonima riapre la vecchia ferita, insinuando in lei un dubbio: sua figlia, creduta morta alla nascita, sarebbe ancora viva, si troverebbe a Vicenza e sarebbe una ballerina, proprio come lei. Per Emma è arrivato il momento di tornare a casa e cercare la verità tra le allieve della sua vecchia scuola di danza. Anita, Miranda, Sofia, Alessia, Martina. Chi di loro è Alice? Negli occhi appassionati delle ballerine, Emma finirà per ritrovare i frammenti della ragazza che è stata un tempo, la stessa che ha amato Davide e che oggi, dopo averlo ritrovato, si sorprenderà a fare i conti con il tempo che passa, con la forza dirompente dei sentimenti e con la possibilità di un nuovo amore, il professor Enrico Leoni. Perché non è mai troppo tardi per essere felici.

ME CONTRO TE IL FILM – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA: IL 28 LUGLIO I ME CONTRO TE PRESENTANO IL LORO NUOVO ATTESISSIMO FILM CON UNA CLIP INEDITA GRAZIE A WARNER BROS.

Dopo lo straordinario successo del loro primo film, arrivano a Giffoni LUÌ e SOFÌ (Me Contro Te) per incontrare gli Elements +6 e presentare una clip inedita di ME CONTRO TE IL FILM – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA, al cinema dal 18 agosto. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te ed è diretto da Gianluca Leuzzi. In questa nuova avventura il duo scoprirà un mondo fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutta la famiglia. Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. L’istituto potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato.

IL 28 LUGLIO IL MAESTRO DELL’ONIRICO FEDERICO FELLINI RIVIVE NELLA FELLINETTE

Appuntamento il 28 luglio con FELLINETTE, il corto dedicato agli Elements +10. Una bambina disegnata sul foglio di un quadernino nel lontano 1971 dal Maestro Federico Fellini, è la protagonista di questa favola ambientata sulla spiaggia di Rimini il 20 gennaio 2020, giorno del centenario della nascita del grande Maestro. Attraverso la sua fervida immaginazione, il pubblico vivrà un’avventura insieme malinconica e meravigliosa, dove le riprese in live action e le parti in animazione celebreranno le atmosfere oniriche e piene di poesia care ai suoi film. La regia è di Francesca Fabbri Fellini, nipote del regista che sarà presente in sala per presentare il corto ai juror. Nel cast c’è la grande Milena Vukotic, mentre la colonna sonora è affidata ad Andrea Guerra.

ISTRUZIONI ROMANTICHE il 29 LUGLIO AL FESTIVAL CON RAI CINEMA

Una cena inaugurale diventa l’occasione, per i proprietari di casa, di radunare allo stesso tavolo diversi amici: parte da qui ISTRUZIONI ROMANTICHE, il corto distribuito da Rai Cinema che sarà mostratoai Generator +13 giovedì 29 luglio. Tra i personaggi principali c’è Graziano che arriva in ritardo. L’unico posto libero è accanto ad Alisia, ragazza apparentemente dolce ma dal carattere cinico e combattivo. Tra i due inizia presto un divertente e dinamico “scontro” ideologico fatto di frecciatine e freddure, un battibecco destinato a far capire a entrambi che la prima impressione non è mai quella giusta. La regia è del salernitano Lucio Zannella, appassionato di comunicazione e nuove forme di linguaggio cinematografico. Tra i suoi lavori più importanti possiamo ricordare il cortometraggio Forever girato durante l’emergenza sanitaria da covid-19.

ANNI DA CANE A #GIFFONI50PLUS IL 30 LUGLIO IL PRIMO FILM AMAZON ORIGINAL ITALIANO, PRODOTTO DA NOTORIOUS PICTURES

Il 30 luglio il regista Fabio Mollo, con la protagonista Aurora Giovinazzo e con Marta Losito, presenterà ai junior di Giffoni un estratto in anteprima esclusiva dal primo film Amazon Original italiano, la commedia young-adult ANNI DA CANE, prodotta da Notorious Pictures. Il lungometraggioè stato scritto a quattro mani da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi, già due volte finalisti al Premio Solinas Experimenta (2018, 2020) e vincitori del Premio Mattador 2018 con il soggetto È tutta colpa nostra. Aurora Giovinazzo nel ruolo diStella, è la protagonista di questa commedia affiancata da Isabella Mottinelli (Che Dio ci aiuti 6), Federico Cesari (SKAM Italia, I Cesaroni), Luca Vannuccini, e con Sabrina Impacciatore, e con una performance cameo di Achille Lauro. Stella è una sedicenne impacciata, cinica, piena di immaginazione che dopo un incidente in auto, che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani. Per questo motivo pensa di essere ormai una centenaria e con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, stila una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, stravolgerà totalmente la sua prospettiva. ANNI DA CANE uscirà in esclusiva su Amazon Prime Video in Italia e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nell’autunno 2021.

LE GIURIE INCONTRANO

Attore, conduttore, regista: sarà PAOLO CALABRESI a inaugurare gli emozionanti incontri con i juror di #Giffoni50Plus. Amatissimo in Boris nei panni del mitico Biascica e nella saga di Smetto quando voglio in cui interpreta un colto archeologo sfruttato e malpagato, il 22 luglio risponderà alle domande dei giurati. Lo stesso giorno saliranno sul palco della Sala Truffaut il duo pop-rap PSICOLOGI in un incontro powered by COMIX per esplorare le nuove tendenze della musica italiana. Sempre il 22, arriva a Giffoni anche GIUSY BUSCEMI: dopo il successo della serie Rai Un passo dal cielo – I guardiani, in autunno la vedremo nel cast di Doc- nelle tue mani. A chiudere la giornata, LINDA CARIDI. Classe 1988, ha ricevuto la nomination come miglior attrice non protagonista ai Nastri d’argento 2021 per Lacci di Daniele Luchetti.

Evento nell’evento il 23 luglio, una “giornata social” con due incontri imperdibili, il primo con KHABY LAME e il secondo con GIULIA SALEMI: lui TikToker italo-senegalese, terzo profilo Instagram più seguito al mondo, primo in Italia e con 82 milioni di followers su TikTok. È il fenomeno dell’anno e sta conquistando con la sua comicità e semplicità. Lei, bellezza e vivacità, energia e allegria. Influencer e conduttrice briosa, dal sorriso luminoso e genuino pronto a conquistare i giffoner….

Com. Stam.