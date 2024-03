8 marzo, “Giornata Internazionale della Donna”: in onda su Sky lo speciale di Assolombarda dedicato al lavoro come strumento di libertà ed empowerment femminile

Gabriella Magnoni Dompé: “Garantire alle donne una reale indipendenza economica, attraverso il lavoro, è una componente vitale ed essenziale nella lotta per il progresso della società nel suo complesso”

Milano – In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, l’Advisory Board Assolombarda per il Sociale promuove “Finalmente Libere”, un momento di riflessione dedicato alle donne, all’empowerment femminile e al valore del lavoro come opportunità di rinascita. L’iniziativa, in onda domani 8 marzo alle ore 18.00 sul canale 501 di Sky, ha come obiettivo quello di sostenere con forza il rispetto delle donne e di ribadire l’importanza del lavoro come strumento di libertà, di superamento delle barriere ostative nei confronti del genere femminile, di autonomia. Un dialogo in cui personaggi di spicco del mondo culturale, imprenditoriale, dell’impegno sociale, racconteranno la propria storia, le proprie esperienze di vita e di lavoro che possono essere di ispirazione in questo particolare momento storico.

“Ogni donna che entra nel mondo del lavoro non solo apre le porte alla propria realizzazione personale, ma concorre a sconfiggere gli stereotipi di genere e consegue una vittoria importante contro le barriere che ancora limitano l’accesso alle opportunità professionali e di autonomia – ha dichiarato Gabriella Magnoni Dompé, presidente dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale -. Il rispetto delle donne, della loro libertà e del loro ruolo all’interno della società e dell’economia sono pilastri dell’Advisory Board di Assolombarda. Ricordiamo che una piena cancellazione del gender gap potrebbe portare, nel 2050, secondo l’Istituto Europeo per la Parità di Genere, ad un aumento del PIL del 12% a livello continentale. Anche per questo, come Advisory Board, crediamo fermamente che, garantire alle donne una reale indipendenza economica attraverso il lavoro, sia non solo un obiettivo giusto, ma una componente vitale ed essenziale nella lotta per il progresso della società nel suo complesso”.

Nel corso dell’evento, moderato da Luigi Casillo, giornalista di Skytg24, interverranno, dialogando con il moderatore, Maria Cristina Messa, direttore scientifico IRCCS Don Gnocchi e professore Università Milano Bicocca, Marco Maria Mazio, avvocato e fondatore di Palingen Social Regeneration, e Camilla Buttà, sustainability communication manager di Vector. L’evento ospiterà un messaggio di Lella Costa, attrice e scrittrice, da sempre in prima linea sui temi della libertà femminile, della ricerca di autonomia, dell’empowerment di genere.

“Finalmente Libere” è un progetto fortemente voluto da Gabriella Magnoni Dompé, presidente dell’Advisory Board Assolombarda per il Sociale, da sempre in prima linea nel supporto alle politiche di genere, attraverso iniziative utili per favorire la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e a rafforzare la loro presenza nel sistema delle imprese.

