Giornata Mondiale della Radio. Virzì (UGL): Non perdiamo di vista il fattore umano

Il 13 febbraio si celebra in tutto il mondo il “World Radio Day” la “Giornata Mondiale della Radio”. “Non possiamo fare a meno oggi nel ricordare l’importanza della scatola magica qual’è radio onorandone il centenario, la stessa rappresenta la prima radicale innovazione nelle comunicazioni di massa dopo l’invenzione della stampa e da un punto di vista sociologico è uno dei mezzi di comunicazione di massa tra i più diffusi, dal 1895 con Guglielmo Marconi ad oggi di tempo ne è passato,

oggi la vera sfida è l’intelligenza artificiale, non sappiamo ancora se applicata alla radio potrà essere una minaccia oppure un’opportunità, a giudicare da quel che stiamo vedendo nel corso del World Radio Day 2024 di Milano con Radio Speaker, esistono radio già interamente automatizzate con voci create artificialmente, è il caso di Radio GPT All News, è già una realtà, ho ascoltato la session e sinceramente sono seriamente preoccupato, d’accordo per una radio dinamica, ma non perdiamo di vista il fattore umano”.

Così dichiara Filippo Virzì, per l’UGL Creativi.

“Abbiamo ottenuto il il Pass per il World Radio Day 2024 di Milano da Radio Speaker l’organizzatore dell’evento per l’Italia – conclude Virzì – con l’obiettivo di celebrare il mezzo Radio in tutte le sue espressioni dando spazio alle Radio Nazionali, Areali, Web, DAB, Universitarie, InStore e Corporate, facciamo i nostri complimenti a Radio Speaker per la bellissima iniziativa e per l’organizzazione“.

Com. Stam. + foto UGL