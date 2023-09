Giulia De Toni e Spotup al Rally 1000 Miglia

Nuova esperienza per la driver veneta, chiamata al volante della Renault Clio Rally4 “gommata” MRF e messa a disposizione dal team DP Autosport-Trony con i colori della scuderia Meteco Corse.

Roma. Si presenta carico di novità, il Rally 1000 Miglia di Spotup e Giulia De Toni. La driver veneta, portacolori della scuderia Meteco Corse, sarà chiamata all’approccio con la Renault Clio Rally4 messa a disposizione dal team DP Autosport-Trony ed equipaggiata con pneumatici MRF. Per la pilota di Schio, l’appuntamento valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco rappresenterà una nuova occasione per misurarsi in una categoria – la Rally4 – di grandi contenuti agonistici.

Al fianco di Giulia De Toni, nel ruolo di copilota, siederà per la prima volta Beatrice Croda: una collaborazione che ricalca fedelmente il progetto di Spotup e Meteco Corse, “sposato” da Trony per il Rally 1000 Miglia ed espresso anche in occasione degli appuntamenti di International Rally Cup, a sostegno del panorama rallistico femminile.

“Si tratta di una partecipazione che non era stata preventivata e per tutto questo mi sento di ringraziare Spotup, Meteco Corse, DP Autosport e tutti coloro che hanno contribuito a far sì che potessimo schierarci alla partenza del Rally 1000 Miglia – il commento di Giulia De Toni – per me sarà tutto nuovo, vettura, gomme e copilota. La Renault Clio Rally4 si presenta come una vettura performante, il nostro sarà l’unico esemplare presente nella categoria Rally4 di una gara che ho già avuto modo di affrontare, che mi piace molto e che mi regala una carica positiva in vista della partenza. L’obiettivo è quello di rendere orgogliosi tutti coloro che stanno credendo a me, non facendomi mancare il loro sostegno”.

L’evento entrerà nel vivo venerdì 8 settembre con lo shakedown a Puegnago del Garda; i riflettori, successivamente, verranno indirizzati verso la partenza di Piazza Arnaldo, a Brescia, e sull’asfalto della SPS1 “Valle Sabbia Dall’Era Valerio”, alle 17:30, trasmessa in diretta tv su ACI Sport TV e RAI Sport. Sabato la tappa più impegnativa, con quattro prove da ripetere per due volte: “Provaglio Valsabbia”, “Bione”, “Mura” e la lunga “Pertiche” di oltre 26 chilometri.

Nella foto (free copyright): Giulia De Toni e la copilota Beatrice Croda.

Com. Stam. + foto