Glovo cresce al Sud Italia e punta su Palermo 

Inaugurato oggi il Glover Center, un centro polifunzionale per gli oltre 500 rider di Glovo attivi nel capoluogo siciliano

Investiti circa €5 milioni nell’ultimo anno: la piattaforma è oggi la prima in Sicilia e nel Sud Italia, presente a Palermo con oltre 1.200 partner, un magazzino urbano e il nuovissimo Glover Center

Palermo, 22 marzo 2023 – Glovo, la più grande app di consegne multi-categoria in Italia, ha inaugurato oggi a Palermo, dopo le precedenti aperture di Milano, Roma e Torino, il suo quarto Glover Center, uncentro polifunzionale di servizi dedicato agli oltre 500 rider che collaborano con la piattaforma nel capoluogo siciliano.

Questa nuova apertura conferma la centralità della città di Palermo nella strategia di espansione di Glovo, oggi prima piattaforma di delivery in Sicilia e nel Sud Italia.

Dopo l’acquisizione della startup palermitana Socialfood, gli investimenti della piattaforma di delivery non si sono fermati e solo a Palermo, nell’ultimo anno, hanno raggiunto la cifra di 5 milioni di euro. Il nuovissimo Glover Center, inaugurato oggi, va ad aggiungersi al magazzino urbano (MFC) e agli oltre 1200 partner con cui Glovo collabora sul territorio.

“Dopo le aperture di Milano, Roma e Torino, abbiamo deciso di investire sul nuovo Glover Center di Palermo, una città per noi strategica in quanto cuore pulsante della Sicilia. Il nostro obiettivo è di incrementare ulteriormente la presenza dei nostri servizi nel Sud Italia e diventare il partner di riferimento per attività e utenti di tutta l’area grazie a un incremento del parco clienti” – ha commentato Rafael Narvaez, Direttore Centro Sud Italia di Glovo.

Un centro multifunzionale pensato per i rider

Il Glover Center di Palermo, che sorge in Piazza Santissimi Quaranta Martiri al Casalotto, nasce con l’obiettivo di creare un luogo pensato e dedicato ai rider attraverso un concept che ruota innanzitutto attorno ai servizi più funzionali per i ciclo-fattorini, ma che si estende attraverso un programma ricco di iniziative atte a realizzare un vero e proprio “community center”. Ottantacinque m² suddivisi in 3 locali: dal servizio dello sportello informativo, al supporto formativo con la presenza dei “glover specialist” che all’interno del Centro si occuperanno dell’“onboarding” dei rider” – la fase propedeutica all’attivazione dell’account – alle sessioni sulla sicurezza stradale; ai corsi di lingua italiana e di formazione professionale; fino ai corsi di formazione organizzati in collaborazione con Microfinanza, azienda impegnata in progetti di inclusione finanziaria nel mondo.

Il Glover Center vuole essere un punto di ritrovo per tutti i rider, che sono una vera e propria comunità. L’obiettivo è offrire loro un luogo dove possano caricare il cellulare, ritirare gli zaini, incontrarsi con un amico o semplicemente fare un pit stop prima di iniziare a fare le consegne, ma anche e soprattutto uno spazio dove potersi confrontare con l’azienda.

Glovo, secondo unicorno spagnolo, è oggi una delle più importanti al mondo presente in 25 Paesi e 1300 città, con 3.500 dipendenti e oltre 15 milioni di utenti attivi. Il mercato italiano è strategico per Glovo e la crescita si è recentemente consolidata con l’ingresso all’interno del gruppo Delivery Hero che intende continuare con la propria strategia di investimenti in Italia.

