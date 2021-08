E’ tempo di conferme in casa Gold & Gold Messina. Dopo quelle di Tartamella e di capitan Scimone ecco la firma di Nino Sidoti che così porta a sette il numero dei giocatori messi sotto contratto dal club del presidente Massimo Zanghì.

Nino è uno dei punti fermi della squadra peloritana ed è tornato a calcare i parquet siciliani nello scorso campionato, dopo essersi messo alle spalle il brutto infortunio che gli aveva impedito di partecipare allo splendido torneo poi interrotto dalla pandemia. Il giocatore pattese ha dimostrato di essersi ripreso completamente e si è ritagliato un ruolo importante nel roster giallorosso che nella stagione conclusa a giugno ha raggiunto la finale playoff.

Nato il 23 dicembre 1993 a Patti, 182 cm di altezza, Nino Sidoti è un playmaker con un solido bagaglio di esperienza alle spalle. Ottima tecnica, veloce, grintoso e generoso, Nino ha fatto la trafila nelle formazioni giovanili dello Sport e Territorio Patti, allenato da coach Pippo Sidoti, esordendo a 16 anni in serie B Dilettanti nel campionato 2009/10. Dal 2011 al 2013 il trasferimento in riva allo Stretto con la canotta del CUS Messina in C2, con cui conquista una storica doppia promozione in DNC e in serie B, più una Coppa Sicilia nel 2011. Nel 2013/14 va in prestito alla Zannella Cefalù in C2 (6.1 ppg), poi cinque stagioni consecutive con la canotta dello Sport è Cultura Patti, prima in Serie C Nazionale (12.6 ppg), poi due tornei in C Silver con la vittoria del campionato nel 2015/16 (5 ppg in 14 gare). Le due stagioni successive ha militato in serie B realizzando 9 punti e 1.6 assist a match nel 2016/17 e 9.2 punti ad allacciata di scarpe nel 2017/18 su 29 gare giocate. Nel 2018/19 segue coach Sidoti alla Basket School Messina, in C Silver, per lui 10.4 ppg in un campionato sfortunato, costellato da un infortunio alla spalla e da una squalifica da parte del TAR di Catania, poi ribaltata a gennaio dalla sentenza del CGA della Sicilia. L’anno successivo 3.5 ppg in due gare disputate, di cui una durata appena settanta secondi per via dell’infortunio al ginocchio. Nell’ultimo torneo di C Silver ha realizzato 7.1 punti di media: 135 punti in 19 gare disputate.

Quarto anno in giallorosso, per Nino Sidoti che come sempre è pronto a dare il massimo per portare in alto gli Scolari: “Sono felicissimo – esordisce Sidoti – di indossare per il quarto anno consecutivo la maglia della Gold & Gold. Anche quest’anno non ho avuto dubbi, volevo assolutamente rimanere a Messina e far parte ancora di questo splendido progetto e di questa fantastica società che ormai reputo una famiglia. La scorsa stagione è stata un po’ strana, possiamo dire. Abbiamo iniziato tardi, partite ogni tre giorni, ma nonostante tutto abbiamo fatto un grande campionato perdendo purtroppo in finale con la JustMary. Mi dispiace – prosegue Nino – aver perso la maggior parte dei miei compagni con i quali ormai erano diventati fratelli, perché come in ogni squadra di Pippo Sidoti il gruppo viene prima di tutto. Però sono contento di ritrovare Cristiano Scimone e Lorenzo Tartamella, sono felice per il ritorno di Alberto Mazzullo e spero rimangano anche Giorgio Busco e Peppe Doria. Sono sicuro che anche con i nuovi compagni riusciremo a costruire un gruppo affiatato. La squadra mi sembra ben costruita e sicuramente saremo competitivi come sempre. Ho visto che anche le altre squadre si sono rinforzate e che il campionato in generale si è alzato di livello. Il nostro obiettivo – conclude il playmaker pattese – rimane vincere tutte le partite e far divertire il pubblico. Vi aspettiamo al PalaMili: forza Basket School Messina”.

Nino Sidoti al tiro (Foto Vincenzo Nicita Mauro)