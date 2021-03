Torna a giocare tra la mura amiche la Gold & Gold Messina dopo il blitz di Gravina che ha regalato al team peloritano il primo successo stagionale.

Al “PalaMili”, per la quarta giornata del campionato di serie C Silver, arrivano gli Svincolati Milazzo allenati da coach Luigi Maganza, reduci dall’affermazione in casa contro una delle squadre più in forma del momento, quel CUS Catania che all’esordio aveva espugnato il campo di Gela. I mamertini del presidente Giambò hanno cambiato parecchio in queste settimane, con l’ingaggio di giocatori di livello. Ad una struttura di squadra costruita per ben figurare in questo torneo, che può annoverare la presenza di atleti importanti come l’ex Peppe Varotta, l’argentino Alberione, Piperno, Fatigati e gli esperti Barbera, Sofia, Scilipoti e Molino, si sino aggiunti Scozzaro, il giovane Iannello e il lungo Roso. Avversario da tenere dunque in grande considerazione questo Milazzo, che giungerà in riva allo Stretto per tentare di dare seguito alla vittoria ottenuta a spese degli universitari catanesi. Ad attendere i milazzesi ci sarà una Basket School Messina rinfrancata dalla vittoria conquistata su uno dei campi più ostici del girone, che ovviamente scenderà sul parquet per bissare il risultato di domenica scorsa. Anche la Gold & Gold Messina non è stata a guardare e dopo l’inizio incerto, nonostante i due punti centrati a Gravina, ha effettuato un cambio nel roster, con l’ingaggio dell’ala/centro Rokas Pocius, che ha preso il posto di Rain Raadik, apparso indietro dal punto di vista fisico, per cui la società del presidente Massimo Zanghì ha ritenuto opportuno tornare sul mercato per garantire alla squadra maggiore dinamismo. A Mili si prevede una gara avvincente tra due formazioni in evidente crescita, gli Scolari hanno ottenuto buone risposte dai suoi giovani, Genovese e Tartamella sono stati protagonisti a Gravina, ma ancora si attendono conferme da quei giocatori che fanno fatica a “carburare” dopo la lunga sosta. La squadra allenata da Sidoti e Paladina è alla ricerca di continuità nel rendimento e il derby di domenica non potrà che rappresentare uno step fondamentale in ottica futura.

La palla a due del match tra Gold & Gold Messina e Svincolati Milazzo è prevista alle ore 18:30 di domenica 21 marzo al “PalaMili”, dirigerà il derby la coppia arbitrale formata da Sara Sciliberto e Matteo Gazzara, entrambi di Messina. La gara, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid, si giocherà a porte chiuse. Come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle 18:25, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale, con il commento di Peppe Melita ed il coordinamento tecnico di Vincenzo Nicita Mauro.

