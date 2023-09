GOLF – Challenge: in Spagna Pavan secondo dopo playoff. Titolo a un dilettante

Nel Challenge de España l’amateur francese Martin Couvra ha superato alla seconda buca di spareggio l’azzurro e il nordirlandese Dermot McElroy. Ottavi Laporta e Bergamaschi

Andrea Pavan ha offerto un’altra ottima prova con poca fortuna nel finale, superato in uno spareggio a tre nel Challenge de España, il torneo del Challenge Tour disputato sul percorso del Club de Golf Playa Serena (par 70) ad Almeria in Spagna. Pavan ha concluso la gara con 268 (69 64 67 68, -12) colpi alla pari con il nordirlandese Dermot McElroy (268 – 67 71 68 62) e con il dilettante francese Martin Couvra (268 – 67 70 66 65) con quest’ultimo che poi si è imposto nello spareggio a tre relegando in seconda posizione i suoi due avversari. Per il suo status Couvra ha ricevuto solo il trofeo, mentre si sono divisi primo e secondo premio Pavan e McElroy (33.750 euro per ciascuno su un montepremi di 250.000 euro).

Tra i top ten, dopo una prestazione di buon livello, anche Francesco Laporta (70 68 66 66) e Filippo Bergamaschi (69 69 65 67), ottavi con 270 (-10), e rimonta finale di Filippo Celli, da 41° a 19° con 273 (67 68 72 66, -7).

Al quarto posto con 269 (-11) lo svedese Kristoffer Broberg, lo spagnolo Lucas Vacarisas, l’inglese Jamie Rutherford e il transalpino Benjamin Hebert, leader dopo tre turni con un colpo di margine su Pavan e Broberg.

A dettare i tempi Dermot McElroy, che dopo uno spettacolare 62 (-8, otto birdie senza bogey), miglior score di giornata e dell’evento, è rimasto in attesa, leader in club house, per circa due ore. Pavan (68, -2, tre birdie, un bogey) lo ha agganciato con un birdie alla 15ª e Couvra (65, -5) lo aveva fatto poco prima con il quinto birdie alla 18ª (per lui anche un eagle e due bogey). Poi il francese è imposto alla seconda buca supplementare con due par, mentre un bogey ha messo fuori gioco l’azzurro alla prima e McElroy alla successiva. Per Pavan, che ha vinto a giugno il D+D Real Czech Challenge (uno dei cinque successi azzurri stagionali, un record), è la quarta top ten stagionale. Nella Road To Mallorca (ordine di merito) è salito dal decimo al 6° posto, superando Scalise (assente e sceso dal 6° al 7°), mentre Manassero, è rimasto al terzo. A fine anno i primi venti in questa graduatoria riceveranno una ‘carta’ per il DP World Tour 2024.

Il vincitore, 20 anni, è andato a segno alla decima gara sul circuito (due nel 2022 e otto quest’anno) dove aveva ottenuto fino ad ora quale miglior risultato il 19° posto nel recente Challenge de Cadiz.

Bergamaschi ha realizzato un 67 (-3) con quattro birdie e un bogey, mentre Laporta e Celli hanno girato in 66 (-4) entrambi con cinque birdie e un bogey.

Non hanno superato il taglio, caduto a 139 (-1) Renato Paratore, Matteo Manassero e Gregorio De Leo, 63.i con 140 (par), Jacopo Vecchi Fossa, 77° con 141 (+1), e Stefano Mazzoli, 87° con 142 (+2).

