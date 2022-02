GOLF Challenge Tour: JC Ritchie conquista il Jonsson Workwear Open, Scalise 38/o

Il sudafricano vince il secondo torneo consecutivo davanti al belga Christopher Mivis, terzo l’islandese Haraldur Magnus

Dopo la vittoria al Bain’s Whisky Cape Town Open la scorsa settimana, Juan Carlo Ritchie ha conquistato un’altra tappa del Challenge Tour: il Jonsson Workwear Open, terzo di sette tornei organizzati in combinata con il Sunshine Tour.

Sui percorsi del Durban Country Club e del Mount Edgecombe Country Club (par 72), in Sudafrica, il classe 1994 (che ha compiuto 28 anni il 24 febbraio), ha dominato sin dal primo giorno e si è imposto con un totale di 260 (61 63 65 71, -26) colpi. Tra i quattro italiani in gara il migliore è stato Lorenzo Scalise, che ha chiuso in 38/a posizione con 277 (65 71 73 68, -9). Aron Zemmer, invece, è arrivato 53/o con 279 (68 70 69 72, -7). Non hanno superato il taglio Jacopo Vecchi Fossa e Philip Geerts, rispettivamente 145/o con 144 (70 74, +2) e 209/o con 154 (82 72, +12).

Secondo posto (proprio come la scorsa settimana al Bain’s Whisky Cape Town Open) per il belga Christopher Mivis con 266 (-20), terzo l’islandese Haraldur Magnus con 267 (-19). Per JC Ritchie non si tratta solo del secondo titolo consecutivo sul secondo circuito europeo maschile, ma anche del quarto in carriera dopo quelli ottenuti nel 2021 sempre al Bain’s Whisky Cape Town Open e nel 2020 al Limpopo Championship. Inoltre, il sudafricano ha stabilito un nuovo record per il Challenge Tour: al termine del terzo giro, infatti, ha fatto registrare lo score più basso nella storia del circuito dopo 54 buche raggiungendo uno sbalorditivo punteggio di 189 (-25). Con questa vittoria, Ritchie incassa un assegno di 35.369,59 euro su un montepremi complessivo di 250.000 dollari.

Il prossimo appuntamento del secondo circuito europeo maschile sarà il Mangaung Open, la quarta di sei gare consecutive organizzate in Sudafrica, che si disputerà dal 3 al 6 marzo.

Com. Stam.